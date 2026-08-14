Slušaj vest

Slavna pop zvezda Arijana Grande zvanično je na Instagramu otkrila da je ponovo u vezi s plesačem Rikijem Alvarezom. Nakon raskida s Itanom Slejterom,pevačica se vratila staroj ljubavi, s kojom planira da provede predstojeću pauzu od svetala pozornice.

Obožavatelji su napokon dočekali potvrdu onoga o čemu se nedeljama nagađalo. Kroz seriju fotografija na njenom Instagramu, 33-godišnja Arijana je pokazala da je njeno srce ponovo osvojio 35-godišnji Riki Alvarez, muškarac s kojim je prvi put bila u vezi pre gotovo deset godina.

U galeriji pogledajte fotografije Arijane Grande:

1/7 Vidi galeriju Arijana Grande Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Javna potvrda na Instagramu

Pevačica je u sredu na svom profilu podelila nekoliko fotografija koje svedoče o njihovoj bliskosti. Među njima se ističe prisna slika u ogledalu na kojoj je Alvarez drži oko ramena, kao i mutna fotografija njihovog zagrljaja dok Arijana nosi ljubičasta vilinska krila. Iako se na slikama ne vide njihova lica u potpunosti, Arijana nije bežala od označavanja svog partnera, dok je Alvarez na svojim pričama uzvratio deljenjem njenih fotografija.

Druga prilika za staru romansu

Par se upoznao još 2014. godine, kada je Alvarez postao njen prateći plesač, a zabavljali su se od 2015. do 2016. godine. Alvarez je tokom godina ostao blizak s njenom porodicom, što pevačica izuzetno ceni, a njegova podrška tokom njene trenutne turneje "Eternal Sunshine" nije prošla nezapaženo.

U galeriji pogledajte fotografije Arijane Grande i njenog bivšeg dečka, Itana Slejtera:

1/7 Vidi galeriju Arijana Grande i Itan Slejter na javnom događaju Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova potvrda ljubavi dolazi u trenutku kada se pevačica priprema za povlačenje iz javnog života. Nakon završetka turneje u septembru, Arijana planira da uzme pauzu zbog neprestanog javnog nadzora kojem je bila izložena.

Video: Oglašavanje Arijane Grande nakon što su je optužili da promoviđe anoreksiju