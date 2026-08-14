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Robi Vilijams je prvi put javno otkrio da mu je dijagnostikovan autizam. Slavni pevač kaže da mu je dijagnoza pomogla da bolje razume sebe, a bez zadrške je progovorio i o nametljivim mislima zbog kojih njegov um ponekad odlazi u zastrašujuća scenarija.

Robi Vilijams godinama vrlo otvoreno govori o mentalnom zdravlju, ADHD-u (poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću) i problemima s kojima se susretao iza kulisa ogromne karijere, a sada je otkrio još jedan detalj koji mu je, kako kaže, pomogao da složi neke kockice.

Foto: Profimedia

Na predstavljanju kolekcije jesen-zima svog modnog brenda Hopeium u Flannelsu 52-godišnji pevač rekao je da mu je nedavno dijagnostikovan autizam. Vest je otkrio tokom razgovora s publikom, pritom se na svoj prepoznatljiv način posluživši humorom kako bi opisao šta mu nova dijagnoza znači.

"Imam ADHD, a upravo sam saznao i za autizam, što mi je zapravo jako drago jer objašnjava toliko toga", rekao je Vilijams. "To mi je sada karta za izlazak iz zatvora. Za sve čudne stvari koje radim jednostavno kažem da sam autističan", našalio se. Govoreći o ADHD-u, objasnio je kako kod njega postoji velika razlika između onoga što ga potpuno zaokupi i svega ostalog. "S ADHD-om se na nešto možete fokusirati hiljadu odsto, ali sa svim ostalim to jednostavno ne možete. Pitajte moju decu", rekao je.

Robi Vilijams Foto: AP Christopher Katsarov

Kreativnost mu pomaže da utiša nametljive misli

Vilijams kaže da je s vremenom naučio da svoj izrazito aktivan um usmerava prema kreativnosti. Najviše ga, ističe, zaokupljaju stvaranje vizuala i humor jer mu upravo takvi projekti pomažu da ne ostane zarobljen u sopstvenim mislima. "Potpuno sam opsednut stvaranjem slika i smišljanjem smešnih stvari. Kada to radim, ne razmišljam o sebi. Moj mozak je neverovatno kreativan, ali može da bude kreativan i kada je reč o svemu zbog čega možete da paničite ili da se prestravite", objasnio je.

Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kao primer naveo je situaciju koja mu se nedavno dogodila u avionu. Počeo je da razmišlja o tome šta bi se dogodilo kada bi imao telekinetičke moći, te bi njegove nametljive misli mogle da "nateraju avion da se sruši". "To je nivo ludila s kojim se nosim. Zato je najbolje trenirati mozak da radi nešto korisnije nego da se brinem imam li natprirodne moći kojima mogu da srušim avion", rekao je.

Njegovo novo priznanje posebno je zanimljivo zbog toga što je još u oktobru prošle godine govorio kako je mislio da ima autizam, ali tada je rekao da internet test nije potvrdio njegove sumnje, već je ukazao na određene autistične crte. Sada je prvi put javno rekao da je dobio dijagnozu.

Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Godinama pokušava da pronađe odgovore

Vilijams je i ranije otvoreno govorio o nametljivim mislima. U oktobru 2025. u podkastu "I'm ADHD! No You're Not" rekao je kako veruje da su deo onoga što on opisuje kao Turetov sindrom, koji se kod njega ne manifestuje spolja. "Shvatio sam da imam Turetov sindrom, samo što ne izlazi napolje. To su nametljive misli koje se događaju", tada je rekao.

Pritom je otkrio i da čak ni desetine hiljada obožavatelja na stadionima ne uspevaju da utišaju ono što se dešava u njegovoj glavi.

Foto: Profimedia

"Pomislili biste da bi stadion pun ljudi koji vam iskazuju ljubav mogao da pomogne, ali šta god da je u meni, to jednostavno ne čuje. Ne mogu to da primim", rekao je. Turetov sindrom medicinski se povezuje s naglim i ponavljajućim motoričkim ili vokalnim tikovima, pa Vilijamsove reči predstavljaju njegov lični opis iskustva.

Pevač je godinama govorio i o ADHD-u, s kojim mu je, kako je ranije ispričao, dijagnoza postavljena više puta. Tokom karijere nije krio ni probleme sa zavisnošću i periode provedene na rehabilitaciji. Uprkos decenijama nastupanja pred rasprodatim arenama i stadionima, Vilijams je ranije otkrio da nastupi uživo još uvek mogu ozbiljno da ga plaše. Upravo zato, kaže, i dalje pokušava da pronađe načine na koje će bolje razumeti sopstveni um, a kreativnost je postala jedan od njegovih najvažnijih alata.

(Kurir.rs/ Tportal)

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