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Šon Didi Kombs, poznatiji kao Paf Dedi, pušten je iz samice, u koju je smešten nakon tuče s drugim zatvorenikom u saveznom zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju. Informaciju je prvi objavio TMZ.

Savezna uprava za zatvore u četvrtak je za Page Six dala zvaničnu izjavu. "Zbog privatnosti i bezbednosnih razloga ne objavljujemo informacije o uslovima boravka zatvorenika, što uključuje i njihov raspored po odeljenjima. Takođe ne komentarišemo da li je pojedini zatvorenik predmet istraga ili sankcija". Kombsov portparol nije želeo da komentariše slučaj.

Netflix dokumentarac o Pafu Dediju
Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Sukob u zatvoru

Kombs (56) je završio u samici prošlog meseca nakon fizičkog sukoba. Prema pisanju TMZ-a od 24. jula, Kombs se osetio uvređenim i odlučio je da sam reši problem, što je preraslo u gurkanje. Izvor iz zatvora rekao je da se Kombs "dobro držao" u sukobu pre nego što su intervenisali čuvari i razdvojili ih.

Višestruke promene datuma izlaska

Zbog ovog incidenta, datum njegovog izlaska na slobodu ponovo je promenjen. Prvobitno je bio odložen s 23. februara 2028. na raniji termin, 24. januara 2028. Međutim, Savezna uprava za zatvore potvrdila je 4. avgusta da je datum ipak postavljen na 20. februar 2028.

Paf Dedi
Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

To nije prva promena datuma Kombsovog puštanja. Muzičar služi četverogodišnju kaznu zbog optužbi povezanih s prostitucijom, a prvobitni datum izlaska, 8. maj 2028, pomeren je na 4. jun 2028. još u novembru 2025. Razlog su bila kršenja zatvorskih pravila.

Kombs je tada uhvaćen kako konzumira improvizovani alkohol i koristi se zabranjenim konferencijskim telefonskim pozivima. Pre nedavne tuče, datum je bio korigovan na 23. februar 2028.

U galeriji pogledajte fotografije s ozloglašenih žurki Pafa Dedija:

Ovako su izgledale žurke Paf Dedija Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Detalji presude i žalba

U julu 2025. godine Kombs je proglašen krivim po dvema tačkama optužnice za prevoz osoba radi prostitucije. Oslobođen je optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, za koje je mogao da dobije doživotnu kaznu. Za krivična dela za koja je osuđen, pretilo mu je 20 godina zatvora.

Presudom iz oktobra 2025. određena mu je i novčana kazna od 500.000 dolara. Uz to, mora da učestvuje u programima za očuvanje mentalnog zdravlja i lečenje zavisnosti. Njegov advokatski tim uložio je žalbu na presudu u decembru prošle godine.

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