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Šon Didi Kombs, poznatiji kao Paf Dedi, pušten je iz samice, u koju je smešten nakon tuče s drugim zatvorenikom u saveznom zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju. Informaciju je prvi objavio TMZ.

Savezna uprava za zatvore u četvrtak je za Page Six dala zvaničnu izjavu. "Zbog privatnosti i bezbednosnih razloga ne objavljujemo informacije o uslovima boravka zatvorenika, što uključuje i njihov raspored po odeljenjima. Takođe ne komentarišemo da li je pojedini zatvorenik predmet istraga ili sankcija". Kombsov portparol nije želeo da komentariše slučaj.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Sukob u zatvoru

Kombs (56) je završio u samici prošlog meseca nakon fizičkog sukoba. Prema pisanju TMZ-a od 24. jula, Kombs se osetio uvređenim i odlučio je da sam reši problem, što je preraslo u gurkanje. Izvor iz zatvora rekao je da se Kombs "dobro držao" u sukobu pre nego što su intervenisali čuvari i razdvojili ih.

Višestruke promene datuma izlaska

Zbog ovog incidenta, datum njegovog izlaska na slobodu ponovo je promenjen. Prvobitno je bio odložen s 23. februara 2028. na raniji termin, 24. januara 2028. Međutim, Savezna uprava za zatvore potvrdila je 4. avgusta da je datum ipak postavljen na 20. februar 2028.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

To nije prva promena datuma Kombsovog puštanja. Muzičar služi četverogodišnju kaznu zbog optužbi povezanih s prostitucijom, a prvobitni datum izlaska, 8. maj 2028, pomeren je na 4. jun 2028. još u novembru 2025. Razlog su bila kršenja zatvorskih pravila.

Kombs je tada uhvaćen kako konzumira improvizovani alkohol i koristi se zabranjenim konferencijskim telefonskim pozivima. Pre nedavne tuče, datum je bio korigovan na 23. februar 2028.

U galeriji pogledajte fotografije s ozloglašenih žurki Pafa Dedija:

1/8 Vidi galeriju Ovako su izgledale žurke Paf Dedija Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Detalji presude i žalba

U julu 2025. godine Kombs je proglašen krivim po dvema tačkama optužnice za prevoz osoba radi prostitucije. Oslobođen je optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, za koje je mogao da dobije doživotnu kaznu. Za krivična dela za koja je osuđen, pretilo mu je 20 godina zatvora.

Presudom iz oktobra 2025. određena mu je i novčana kazna od 500.000 dolara. Uz to, mora da učestvuje u programima za očuvanje mentalnog zdravlja i lečenje zavisnosti. Njegov advokatski tim uložio je žalbu na presudu u decembru prošle godine.

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