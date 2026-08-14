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Hale Beri još jednom je pokazala da godine za nju nisu razlog da igra na sigurno. Holivudska glumica, koja je upravo zakoračila u sedmu deceniju, objavila je seriju opuštenih fotografija sa odmora, ali je jedan modni izbor posebno privukao pažnju – kratak, providan svileni ogrtač koji je ostavila potpuno raskopčan.

Umesto glamurozne haljine, visokih potpetica i pažljivo osmišljenog crvenog tepiha, Hali je ovoga puta izabrala sasvim drugačiju atmosferu. Fotografisala se na otvorenom, odmarala, uživala u voću, napravila selfi pred ogledalom, ali i podelila nekoliko nežnih trenutaka sa dugogodišnjim partnerom Vanom Hantom.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove:

1/5 Vidi galeriju Hale Beri slavi 60. rođendan Foto: Instagram/halleberry

Izdanje koje privlači poglede

Najviše komentara izazvao je crni ogrtač brenda „Soma“, ukrašen krupnim cvetovima u crvenim i ružičastim tonovima. Lagani, gotovo providni materijal dodatno je naglašen crnom čipkom duž ivica i rukava, dok ga glumica nije vezala u struku, već ga je nosila sasvim otvorenog.

Reč je o modelu „Silk Chiffon Robe“, napravljenom od stoprocentne svile, sa čipkastim detaljima i opuštenim krojem. Na zvaničnom sajtu brenda trenutno je naveden po ceni od 218 dolara.

Hale Beri je pozirala gola sa mačkama, a fotografije možete pogledati u galeriji ispod:

1/5 Vidi galeriju Hale beri pozira gola sa mačkama Foto: prinstcreen/Instagram/halleberry

Beri nije komplikovala ni ostatak izgleda. Kosu je ostavila razbarušenu i prirodnu, šminku svela na minimum, a kombinaciju upotpunila velikim crnim naočarima za sunce, narukvicama, prstenjem i diskretnim minđušama. Na jednoj od fotografija pozirala je sa jagodom prelivenom čokoladom, dok se na drugoj opušteno odmarala na ležaljci.

Video: Hale Beri