Slušaj vest

Hale Beri još jednom je pokazala da godine za nju nisu razlog da igra na sigurno. Holivudska glumica, koja je upravo zakoračila u sedmu deceniju, objavila je seriju opuštenih fotografija sa odmora, ali je jedan modni izbor posebno privukao pažnju – kratak, providan svileni ogrtač koji je ostavila potpuno raskopčan.

Umesto glamurozne haljine, visokih potpetica i pažljivo osmišljenog crvenog tepiha, Hali je ovoga puta izabrala sasvim drugačiju atmosferu. Fotografisala se na otvorenom, odmarala, uživala u voću, napravila selfi pred ogledalom, ali i podelila nekoliko nežnih trenutaka sa dugogodišnjim partnerom Vanom Hantom.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove:

Hale Beri slavi 60. rođendan Foto: Instagram/halleberry

Izdanje koje privlači poglede

Najviše komentara izazvao je crni ogrtač brenda „Soma“, ukrašen krupnim cvetovima u crvenim i ružičastim tonovima. Lagani, gotovo providni materijal dodatno je naglašen crnom čipkom duž ivica i rukava, dok ga glumica nije vezala u struku, već ga je nosila sasvim otvorenog.

Reč je o modelu „Silk Chiffon Robe“, napravljenom od stoprocentne svile, sa čipkastim detaljima i opuštenim krojem. Na zvaničnom sajtu brenda trenutno je naveden po ceni od 218 dolara.

Hale Beri je pozirala gola sa mačkama, a fotografije možete pogledati u galeriji ispod:

Hale beri pozira gola sa mačkama  Foto: prinstcreen/Instagram/halleberry

Beri nije komplikovala ni ostatak izgleda. Kosu je ostavila razbarušenu i prirodnu, šminku svela na minimum, a kombinaciju upotpunila velikim crnim naočarima za sunce, narukvicama, prstenjem i diskretnim minđušama. Na jednoj od fotografija pozirala je sa jagodom prelivenom čokoladom, dok se na drugoj opušteno odmarala na ležaljci.

Ne propustitePop kultura"Kad bismo svi ovako izgledali sa 60..." Čuvena glumica se razgolitila na ostrvu: Oduševila fotkama bez brushaltera
Hale Beri uživa na Maldivima
Pop kulturaSkinula se Hale Beri: Tanga detalj razotkrio obline za nevericu, ovako izgleda tik pred 60. rođendan
Hale Beri
Pop kulturaSlavna glumica u dramatičnoj ispovesti otkriva istinu: "Sledećeg jutra sam i dalje bila crnkinja"
Hale Beri na premijeri filma Crime 101
Pop kulturaVerila se Hale Beri: Oskarovka i posle tri braka veruje u ljubav, a ovako su se upoznali (Foto)
Hale Beri sa verenikom Vanom Hantom
Pop kulturaHale Beri u zlatnom bikiniju koji malo šta ostavlja mašti: I dalje nam je teško da poverujemo koliko ima godina
Hale Beri

 Video: Hale Beri

00:09
Hale Berii Izvor: Instagram/halleberry