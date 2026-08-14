Da li verujete da je ova žena upravo napunila 60 godina? Fatalna glumica zapalila maštu fanova golim grudima
Hale Beri još jednom je pokazala da godine za nju nisu razlog da igra na sigurno. Holivudska glumica, koja je upravo zakoračila u sedmu deceniju, objavila je seriju opuštenih fotografija sa odmora, ali je jedan modni izbor posebno privukao pažnju – kratak, providan svileni ogrtač koji je ostavila potpuno raskopčan.
Umesto glamurozne haljine, visokih potpetica i pažljivo osmišljenog crvenog tepiha, Hali je ovoga puta izabrala sasvim drugačiju atmosferu. Fotografisala se na otvorenom, odmarala, uživala u voću, napravila selfi pred ogledalom, ali i podelila nekoliko nežnih trenutaka sa dugogodišnjim partnerom Vanom Hantom.
Pogledajte u galeriji vrele kadrove:
Izdanje koje privlači poglede
Najviše komentara izazvao je crni ogrtač brenda „Soma“, ukrašen krupnim cvetovima u crvenim i ružičastim tonovima. Lagani, gotovo providni materijal dodatno je naglašen crnom čipkom duž ivica i rukava, dok ga glumica nije vezala u struku, već ga je nosila sasvim otvorenog.
Reč je o modelu „Silk Chiffon Robe“, napravljenom od stoprocentne svile, sa čipkastim detaljima i opuštenim krojem. Na zvaničnom sajtu brenda trenutno je naveden po ceni od 218 dolara.
Hale Beri je pozirala gola sa mačkama, a fotografije možete pogledati u galeriji ispod:
Beri nije komplikovala ni ostatak izgleda. Kosu je ostavila razbarušenu i prirodnu, šminku svela na minimum, a kombinaciju upotpunila velikim crnim naočarima za sunce, narukvicama, prstenjem i diskretnim minđušama. Na jednoj od fotografija pozirala je sa jagodom prelivenom čokoladom, dok se na drugoj opušteno odmarala na ležaljci.
Video: Hale Beri