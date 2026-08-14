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Bred Pit (62) otkrio je neobičan razlog zbog kojeg ne voli da gleda filmove za odrasle - smeta mu loša gluma. U velikom intervjuu za Esquire govorio je o svom odnosu prema glumi, ali i o alkoholu i periodu u kom je prestao da pije.

"Loša gluma me izluđuje"

Pit je objasnio da mu loša gluma toliko odvlači pažnju da zbog nje ne može da uživa ni u filmovima za odrasle. Uporedio ju je s prenaglašenim glumačkim stilom kakav je mogao da se vidi u starijim filmovima.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita:

1/7 Vidi galeriju Bred Pit Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, zz/XNY / StarMax / Profimedia, Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"To je jedna od onih stvari koje su opšteprihvaćene, a niko ih zapravo ne voli, poput glume iz četrdesetih godina, kada bi glumice padale u nesvest", rekao je. "Loša gluma me izluđuje. Zato ne mogu da gledam porniće."

Glumac je pritom otkrio da ni danas nije oduševljen nekim svojim ranijim izvedbama. Među njima je izdvojio ulogu Pola Maklina u filmu "Reka uspomena" iz 1992. godine.

Foto: DC Crystal Pix / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Obožavatelji se našalili

Pitova izjava brzo je postala tema komentara na društvenim mrežama. Jedan korisnik se našalio: "Čudan način da kažeš: 'Preskačem radnju'". Drugi su se složili s njegovom kritikom glume, dok je neko ponudio jednostavno rešenje: "Dugme za premotavanje je i izmišljeno za takve situacije."

Bilo je i onih koji smatraju da se situacija poslednjih godina ipak promenila. "Gluma u pornićima je u zadnje vreme postala mnogo bolja", napisao je jedan korisnik.

Foto: ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon sedam godina ponovo počeo da pije

U istom razgovoru Pit je govorio i o svom odnosu prema alkoholu. Nakon perioda u kojem je sedam godina bio potpuno trezan,ponovo je počeo da pije, ali tvrdi da danas mnogo više pazi na količinu.

"Nekoliko puta sam postao previše samouveren i shvatio: 'Da, ne, ovo nije dobro za mene. Ne u velikim količinama'", rekao je. "Mogu da popijem par pića, ali ne smem da preteram. Moram tome da pristupim profesionalno."

Bred Pit Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Pit je ranije govorio o problemima s alkoholom i odlasku na sastanke programa za oporavak nakon razvoda od Anđeline Džoli. Godine 2020. rekao je da mu je Bredli Kuper pomogao da prestane da pije.

"Počeo sam ponovo da mislim da to nije problem"

Pit se osvrnuo i na period potpune apstinencije, te na razgovor s prijateljicom koji mu je promenio pogled na odnos prema alkoholu.

Bred Pit Foto: zz/XNY / StarMax / Profimedia/zz/XNY/starmaxinc.com

Prisetio se njenih reči da bi mogao da ode u ašram i živi mirnijim životom, ali i njene ideje da je ljudsko iskustvo upravo u tome da čovek prihvati sve što život donosi - i dobre i teške trenutke. "Kad sam to čuo, pomislio sam: 'Prestaću da mislim da s tim nešto nije u redu'", rekao je Pit.

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