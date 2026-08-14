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Glumica Penelope Kruz bila je jedna od prvih dama iz svetskog šoubiznisa koja je pre nekoliko godina otvoreno govorila o menopauzi. Tada je rekla da oko ženskog tela postoji mnogo tabua, te da to graniči s velikim nedostatkom poštovanja.

Pre menopauze nastupa perimenopauza, period koji predstavlja svojevrsni prelaz u fazu nakon prestanka menstruacije. I o njoj je glumica vrlo otvoreno govorila zajedno sa svojom koleginicom Olivijom Vajld.

U galeriji pogledajte fotografije Penelope Kruz:

1/8 Vidi galeriju Penelope Kruz Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia, Alex Stern/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Kako je istakla, volela bi da je ranije znala više o simptomima perimenopauze.

"Mogu da traju 10, 12 godina. Mogu da počnu već s 40 godina. Može da bude potpuno ludo. Sećam se da mi je lekar, kada sam imala 41 godinu, rekao: 'Tvoji hormoni će sledećih 10 do 12 godina potpuno podivljati.' Pomislila sam da je reč o lošoj šali', ispričala je glumica nedavno.

Penelope Kruz, Oskar 2025 Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Kako kaže, gotovo svakog meseca pojavljuje joj se cista na jajnicima.

"Hormoni doživljavaju svoj vrhunac, pa možete da pređete s nivoom estrogena 30 na 500. Lekari bi mogli da pogledaju nalaz i kažu: 'Ne, ovo je laboratorijska greška, ponovimo test', a rezultat je zapravo tačan", tvrdi ona.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Uprkos tome što i dalje svakog meseca dobija menstruaciju, ova 52-godišnjakinja kaže da joj nivo hormona iz meseca u mesec varira. Upravo zato želi da žene budu informisane i spremne na ono što može da ih očekuje.

"Mnogi ljudi misle da će sve biti povezano s valunzima. Meni se to nikada nije dogodilo", rekla je.

Foto: Matrixpictures.co.uk / Matrixpictures / Profimedia

Penelope svoje stanje pripisuje bioidentičnim hormonima, odnosno vrsti hormonske terapije (HRT), zahvaljujući kojima se nosi sa simptomima i uticajem perimenopauze na svoje telo. Ti hormoni se proizvode u laboratoriji i hemijski su identični hormonima koje naše telo prirodno proizvodi, pa mogu biti efikasni u lečenju određenih simptoma, piše Glossy.

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