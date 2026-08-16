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Aleksandar Dedjuško bio je jedno od prepoznatljivih lica ruskog filma početkom dvehiljaditih godina. Publika ga je najviše pamtila po ulogama u akcionim filmovima i serijama, a važio je za jednog od najtraženijih glumaca tog žanra.

Glumac Aleksandar Dedjuško imao je samo 45 godina kada je njegov život prekinut u jednoj od saobraćajnih nesreća koje su duboko potresle rusku javnost. U automobilu su sa njim bili njegova druga supruga Svetlana i njihov osmogodišnji sin Dmitrij. Niko nije preživeo.

Ali u toj porodici postojalo je još jedno dete – Aleksandrova ćerka Ksenija, koju je dobio u prvom braku sa glumicom Ljudmilom Tomiljinom. Imala je samo 16 godina, a tog dana trebalo je da bude u automobilu sa ocem.

Dedjuško ju je pozvao da pođe sa njima, ali je Ksenija nekoliko dana ranije dobila visoku temperaturu, zbog čega je ostala kod kuće. Tako je jedna naizgled obična bolest, sasvim slučajno, promenila tok njenog života.

I upravo u trenucima dok je oplakivala svoje najbliže, počela je da se odvija druga, gotovo neverovatna priča.

Borba za nasledstvo

Dedjuško je iza sebe ostavio nekretnine u Moskvi i kuću u Lipeckoj oblasti. Po zakonu, njegova ćerka Ksenija bila je jedna od naslednika prvog naslednog reda.

Međutim, kada je porodica počela da rešava pitanje imovine, dogodilo se nešto što je Ksenijinu majku potpuno šokiralo. Roditelji poginule Svetlane došli su u Moskvu i uselili se u kuću koju je Dedjuško kupio za svoju porodicu. Njena sestra je, prema pisanju ruskih medija, zauzela deo moskovskog stana koji je pripadao glumcu.

Ksenija i njena majka pokušale su da zaštite ono što je pripadalo devojčici. Upravo tu počinje deo priče zbog kojeg su se ruski mediji godinama vraćali ovom slučaju. Sudovi su čak 12 puta potvrdili pravo maloletne Ksenije na nasledni deo.

Ipak, uprkos tim odlukama, porodica tvrdi da nekretnine nikada nisu pripale Kseniji. Prema pisanju ruskih medija, kuća i stan ostali su u rukama rodbine Dedjuškove druge supruge. Njena majka Ljudmila kasnije je govorila da su se ona i Ksenija jednostavno umorile od svega.

Ksenija Dedjuško Foto: Printscreen/Youtube/ЗАКАДРОМ

Umesto da godinama vode sudske sporove, odustale su od daljeg natezanja oko imovine. Ali Ksenija nije želela samo novac. Želela je nešto mnogo jednostavnije.

Uspomene na oca

Ksenija je želela njegove fotografije, porodične stvari i jednu posebnu nagradu – priznanje koje je Dedjuško dobio za najbolju mušku ulogu u seriji "Operativni pseudonim".

Nije tražila da joj se vrati čitav očev život, već samo nekoliko stvari koje bi joj ostale kao uspomena na čoveka kojeg je izgubila sa svega 16 godina. Međutim, ni to nije prošlo bez problema.

Prema pisanju "Ekspres Gazete" i drugih ruskih medija, porodica Dedjuškove druge supruge pristala je da joj preda filmske nagrade za 200.000 rubalja, odnosno oko 2.000 evra. Novac je, prema tim navodima, predat, ali nagrade nisu. Porodica je kasnije tvrdila da su se one negde izgubile.

Aleksandar Dedjuško Foto: Printscreen/Youtube/DrivingYuio

Upravo taj detalj možda najbolje pokazuje koliko je čitava situacija bila bolna. Devojka koja je ostala bez oca, maćehe i malog brata godinama je pokušavala da dobije makar deo onoga što joj je pripadalo. Na kraju je, prema ruskim izvorima, odustala od dalje borbe za nasledstvo.

Ksenija je, poput svojih roditelja, u jednom trenutku poželela da se bavi glumom, pa je upisala pozorišni institut. Međutim, ubrzo je shvatila da taj svet nije za nju i odlučila da krene drugim putem. Danas živi daleko od reflektora i gotovo se uopšte ne pojavljuje u medijima.

(Kurir.rs/Žena)

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