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Glumica Jelena Grujičić Mur, koju je publika zavolela kao Blankicu u filmu „Dara iz Jasenovca, ovih dana prolazi kroz jedan od najlepših perioda u životu. Sa suprugom, američkim glumcem Stivenom Murom, i njihovom ćerkom boravi na Havajima, gde uživa u poslednjim danima pred dolazak još jedne bebe.

Tridesetogodišnja glumica trenutno je u poodmakloj trudnoći, a delić porodične svakodnevice podelila je i sa pratiocima na društvenim mrežama. Fotografije sa egzotične destinacije odmah su privukle pažnju, posebno zbog njenog opuštenog izdanja i vidno zaobljenog trudničkog stomaka.

Stomak u prvom planu

Jelena je pozirala u ležernoj bluzi otkopčanoj preko stomaka, bez pokušaja da sakrije trudnoću koja je sada već u završnoj fazi.

Ipak, najveće simpatije izazvali su kadrovi na kojima je uz nju i njena ćerkica. Upravo uz te fotografije glumica je otkrila i ono što do sada javnost nije znala – njihova porodica uskoro postaje bogatija za još jednu devojčicu.

Budućoj naslednici uputila je i nežnu poruku:

„Mala princezo u mom stomaku, krećemo ponovo.“

Jedna kratka rečenica bila je dovoljna da izazove lavinu čestitki i toplih reakcija njenih pratilaca.

Ljubav spojila Srbiju i Ameriku

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

Jelena Mur trudna po drugi put Foto: Printscreen/Instagram/jele_moore

Jelenin suprug Stiven Mur takođe nije nepoznat domaćoj publici. Američki glumac pojavio se u filmu „Heroji Hilandara“, pa je i profesionalno povezan sa Srbijom, zemljom iz koje njegova supruga potiče.

Njih dvoje poslednjih godina svoj život grade između različitih kultura, a Jelena povremeno na društvenim mrežama otkriva kako izgleda njihova porodična svakodnevica.

Blankica joj donela veliku popularnost

Jelena Grujičić Mur širu prepoznatljivost stekla je zahvaljujući filmu „Dara iz Jasenovca“, u kojem je igrala Jevrejku Blankicu.

Uloga u ostvarenju koje je izazvalo ogromnu pažnju domaće i regionalne publike otvorila joj je vrata i za nove projekte, pa su je gledaoci kasnije imali priliku da gledaju i kao Emiliju u popularnoj seriji „Pevačica“.

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