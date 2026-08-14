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Beni Blanko još nije ni objavio novi album „Hermoso“, a projekat je već uspeo da izazove ozbiljnu raspravu na društvenim mrežama. Američki muzički producent našao se na udaru dela javnosti zbog vizuelnog identiteta albuma inspirisanog latino muzikom, dok su se posebno na meti kritika našli maska i karikaturalni prikaz njegovog lica na naslovnici.

Album će imati osam pesama čiji su naslovi na španskom jeziku, ali upravo je njegov izgled, a ne muzika, trenutno postao glavna tema na internetu.

Beni Blanko na naslovnici novog albuma Hermoso koja je izazvala burne reakcije Foto: Richard B. Levine / Sipa USA / Profimedia

Deo korisnika smatra da je Blanko otišao predaleko i da vizuelno rešenje podseća na stereotipni prikaz Latinoamerikanaca. Drugi, međutim, tvrde potpuno suprotno – da producent zapravo ismeva samog sebe i komentare koje godinama dobija na račun sopstvenog izgleda.

Naslovnica podelila internet

Rasprava je počela gotovo odmah nakon što je naslovnica dospela na društvene mreže.

„Ovo deluje rasistički prema svim rasama“, napisao je jedan korisnik platforme X.

Drugi su otišli još dalje i naslovnicu uporedili sa istorijskim rasističkim karikaturama, pitajući se kako je ovakav vizuelni koncept uopšte prošao kroz čitav kreativni proces.

Posebno im je zasmetala činjenica da Blanko, koji je 2018. godine u intervjuu za „Njujork tajms“ sebe opisao kao „bucmasto jevrejsko dete iz Virdžinije“, sada objavljuje projekat snažno oslonjen na latino estetiku i španski jezik.

Ali vrlo brzo pojavila se i druga strana priče.

„Pa to je njegovo lice“

Brojni fanovi smatraju da su optužbe potpuno promašene i da je dovoljno pogledati Blankove fotografije kako bi bilo jasno da maska predstavlja prenaglašenu verziju upravo njegovih crta lica.

„Ljudi, pa to je doslovno njegovo lice. Ne izruguje se Latinoamerikancima, zašto to uopšte tvrdite?“, napisala je jedna osoba.

Još jedan korisnik dodao je:

„To je doslovno karikatura njegovog lica. Ljudi mu govore da je ružan, a on to sada koristi. Koja latino karikatura uopšte izgleda ovako?“

Pojedini komentatori u naslovnici vide čak i vrlo svesnu šalu na sopstveni račun. Blanko je godinama meta uvreda zbog fizičkog izgleda, pa veruju da je sada odlučio da upravo ono zbog čega ga drugi napadaju pretvori u deo umetničkog identiteta.

„Rekao bih da se poigrava s pričom da je 'ružan', koja se često ponavlja na Tviteru i sličnim platformama. Izgleda kao namerno preterana karikatura njega samog, napravljena tako da izgleda odbojno“, glasio je jedan od komentara.

Godinama sluša uvrede

Blanko je i ranije otvoreno govorio o negativnim komentarima koje dobija na internetu, naročito otkako je njegova veza, a potom i brak sa Selenom Gomez, postao jedna od najpraćenijih tema u svetu slavnih.

Otkrio je da se čak i Selena ponekad iznenadi koliko mirno podnosi uvrede.

„Selena mi zna reći: 'Ne mogu da verujem koliko se dobro nosiš s tim.' Kaže da vidi te stvari i poželi da odgovori ljudima u komentarima“, ispričao je u podkastu „Friends Keep Secrets“.

Producent kaže da je na javnu pažnju navikao drugačije od mnogih zvezda, jer je uspeh u muzičkoj industriji ostvario veoma mlad, ali je dugo radio iza scene.

„Ali ja na sve to gledam na vrlo specifičan način. Postao sam vrlo uspešan u svom poslu sa 17 ili 18 godina. U javnosti sam još od detinjstva. Nakon toga pomagao sam svim tim drugim zvezdama da izgrade karijere. Ja sam postao poznat tek 2020, tako da to traje tek šest godina. Kad sam postao slavan, shvatio sam da mi se to ne sviđa“, rekao je.

Ipak, priznaje da potpuna ravnodušnost ne postoji.

„Takve nam se stvari u glavi ponekad čine neverovatno velikima. Neću vam lagati, siguran sam da ponekad i jesu.“

Provokacija ili pogrešno shvaćena šala?

Pogledajte u galeriji fotografije sa crvenog tepiha:

1/5 Vidi galeriju Selena Gomez i Beni Blanko na gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za sada nema jasnog odgovora na pitanje da li je naslovnica albuma „Hermoso“ zamišljena kao provokacija, autoironija ili jednostavno karikaturalni prikaz Blankovog lica.

Jedno je, međutim, već postigla – o albumu se govori mnogo pre nego što je publika uopšte dobila priliku da posluša svih osam pesama.

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