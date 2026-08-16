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Nikada se nije udala niti postala majka, a danas, sa 66 godina, Alison Dženi o tim životnim izborima govori bez žaljenja i ulepšavanja

Oskarovka je otkrila da je svojevremeno ipak posetila doktora za plodnost, ali jedan trenutak joj je pomogao da shvati da majčinstvo jednostavno nije put kojim želi da krene.

Alison Dženi otvorila je dušu u podkastu "Reclaiming with Monica Lewinsky" i iskreno progovorila o temi koju je tokom decenija uspešne karijere uglavnom držala dalje od javnosti – činjenici da se nikada nije udala niti dobila decu.

Zvezda filmova "Ja, Tonja" i serije "Mama" otkrila je da je tokom odrastanja pretpostavljala da će se jednog dana udati, najpre zato što se to tada smatralo očekivanim životnim sledom.

"I ja sam mislila da ću se udati, jednostavno zato što je u vreme u kom sam odrastala to bilo nešto što se podrazumevalo", ispričala je glumica koja je osvojila Oskara za najbolju sporednu glumicu 2018. godine za ulogu Lavone Golden, majke klizačice Tonje Harding, u filmu "Ja, Tonja" (I, Tonya).

Preseljenjem u Njujork i početkom ozbiljnije glumačke karijere život joj je, međutim, krenuo drugim putem. Imala je nekoliko dugih veza, a partneri su uglavnom delili njen stav da ne žele decu.

"Shvatila sam da to nije čovek s kojim želim da imam decu"

Sredinom 30-ih bila je četiri godine u vezi i tada je prvi put ozbiljnije pomislila da je možda stigao trenutak za majčinstvo.

No ubrzo je došla do važnog zaključka.

"Postalo mi je jasno da to nije muškarac s kojim želim da ima decu. Pomislila sam: 'Dobro, izgleda da mi se to neće desiti'", prisetila se.

Umesto žaljenja, osetila je olakšanje. Posebno iskreno opisala je koliko može da bude teško ostati u odnosu za koji duboko u sebi znate da nije pravi.

"Biti s nekim, a osećati se usamljeno, najusamljeniji je osećaj na svetu", rekla je.

Dženi pritom kaže da je zapravo oduvek znala da ne želi da bude majka. Ipak, društvena očekivanja nisu je potpuno zaobišla. Kada je ušla u 40-e, pomislila je da bi barem trebalo da pokuša, te je posetila stručnjaka za plodnost. Tamo se, kaže, prvi put suočila s činjenicom da su joj izgledi za trudnoću u tom dobu znatno manji nego što je mislila.

Doktorka ju je potom upitala gde je njen partner. On nije došao s njom.

"I tada sam pomislila: 'Pretpostavljam da je i to neki znak, zar ne?'", prisetila se Dženi.

Glumica danas ne krije da je mirna s načinom na koji se njen privatni život razvio. Već je ranije vrlo otvoreno sažela svoj stav o majčinstvu rekavši da bi radije žalila zbog toga što nema decu nego ih imala i zažalila zbog te odluke.

Bila je verena, ali nikada nije stigla do oltara

Iako se nikada nije udala, Dženi je iza sebe imala nekoliko ozbiljnih veza. S glumcem Denisom Gagomirosom bila je od 1994. do 2001, a potom se verila za glumca Ričarda Dženika, s kojim je glumila u filmu "Our Very Own". Veridbu su raskinuli 2006. godine.

Foto: Profinedia

Poslednja poznata dugogodišnja veza bila joj je ona s Filipom Džonkasom, kog je upoznala radeći na filmu "The Way Way Back". Rastali su se 2017. nakon nekoliko godina zajedno.

No ljubavi joj, kaže, u životu ne nedostaje. Uz porodicu i prijatelje posebno mesto zauzimaju njeni psi.

"Životinje, a naročito psi, moje su srce. Ne bih mogla da ih volim više", rekla je.

Alison Dženi je još 2021. priznala da bi volela da pronađe osobu s kojom bi delila život, ali i jasno poručila da njena sreća ne zavisi od toga hoće li se brak ikada dogoditi. Danas, u 66. godini, njen stav deluje još odlučnije. Život joj nije doneo brak ni decu, ali to ne doživljava kao prazninu koju treba popuniti.

(Kurir.rs/ Tportal)

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