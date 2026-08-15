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Bila je ikona sovjetske kinematografije, žena kojoj se klanjala Rusija i čijoj su se vanvremenskoj lepoti divili milioni. Ipak, iza blistavog osmeha i glamuroznog života Natalije Fatejeve krila se mračna porodična tajna koja je decenijama kasnije isplivala na površinu i ostavila javnost u potpunom šoku.

Priča o surovoj odluci glumice i sudbini njenog neželjenog unuka i danas zvuči kao scenario za potresnu filmsku dramu. Sve je počelo sredinom osamdesetih godina prošlog veka, kada je Natalijina ćerka, koja takođe nosi ime Natalija, ali su je zvali Nataša, imala svega 16 godina. Tokom jednog letovanja tinejdžerka se do ušiju zaljubila u tri godine starijeg Maksima Koropcova, sina poznatog kinematografa. Iz te mladalačke ljubavi dogodilo se nešto na šta niko nije računao – devojka je ostala u drugom stanju.

Natalija imala plan kako da se "reše deteta"

Kada je slavna glumica saznala za trudnoću, u kući je nastao pravi pakao. U strahu da bi javni skandal mogao da naruši njenu besprekornu reputaciju i ugrozi karijeru, Fatejeva je navodno zahtevala da njena ćerka abortira. Međutim, prema dostupnim navodima, lekari to nisu želeli da učine jer je trudnoća već bila u poodmakloj fazi.

Natalija Fetejeva Foto: Galina Kiseleva / Sputnik / Profimedia

Svesna da trudnoća uskoro više neće moći da se sakrije, glumica je navodno odlučila da dete nakon rođenja ne ostane sa njenom ćerkom. Mladi otac, u međuvremenu, nije znao šta se događa jer je u tom periodu služio vojni rok u udaljenom garnizonu.

Porodična drama kulminirala je nakon porođaja. Kada je šesnaestogodišnja Nataša rodila dečaka, njena majka je, prema kasnijim tvrdnjama, izvršila snažan psihološki pritisak na nju. Uplašena tinejdžerka na kraju je potpisala dokumenta kojima se odriče sina, koji je zbog prevremenog rođenja bio veoma slab.

Da bi pred prijateljima i kolegama opravdala nestanak bebe, glumica je navodno plasirala potresnu priču da je dete rođeno sa teškim anomalijama i da je moralo trajno da bude smešteno u specijalizovanu ustanovu. Međutim, prema kasnijim navodima, novorođenče je zapravo završilo u domu za nezbrinutu decu.

Natalija Fetejeva Foto: Georgiy Ter-Ovanesov / Sputnik / Profimedia

"Negde u sirotištu plače vaš unuk"

Surova zamisao Natalije Fatejeve verovatno bi uspela da se u čitavu priču nije umešao njen stariji sin, Vladimir Basov mlađi. Zgrožen majčinim postupkom i nesposoban da se pomiri sa saznanjem da mu je rođeni sestrić završio u domu, Vladimir je odlučio da reaguje. Uspeo je da stupi u kontakt sa roditeljima mladog Maksima i otkrije im potresnu istinu – da se njihov unuk nalazi u domu za nezbrinutu decu.

Baka i deka sa očeve strane nisu oklevali. Pokrenuli su potrebnu proceduru, uzeli dečaka iz doma i zvanično ga usvojili, dajući mu ime Evgenij. Kada se Maksim vratio iz vojske, saznao je da je postao otac, a njegova porodica nastavila je da odgaja dečaka okruženog ljubavlju i toplinom.

Mali Ženja godinama je odrastao verujući da su mu biološki baka i deka zapravo roditelji, dok je svog pravog oca doživljavao kao starijeg brata. Istinu o svom poreklu saznao je tek kada je postao punoletan.

Ovaj postupak trajno je narušio odnose u porodici Fatejeve. Ćerka Nataša navodno joj nikada nije oprostila što ju je primorala da se odrekne deteta. Ubrzo se udala, a odnos sa majkom gotovo je potpuno prekinula. I sin Vladimir udaljio se od Fatejeve, ne mogavši da se pomiri sa njenim postupcima.

Danas, u dubokoj starosti, nekadašnja filmska diva živi povučeno u svom moskovskom stanu. Prema navodima medija, Natalija Fatejeva (91) ima ozbiljne zdravstvene probleme i teško se kreće, dok su njeni odnosi sa decom i unukom Evgenijem godinama komplikovani. Evgenij je, uprkos teškim okolnostima koje su obeležile početak njegovog života, kasnije izgradio sopstveni život i karijeru.

Život nekadašnje ikone sovjetske kinematografije tako je dobio sasvim drugačiji epilog od glamura koji ju je pratio na vrhuncu slave – porodični sukobi i odluke iz prošlosti ostavili su posledice koje se, prema svedočenjima njenih najbližih, osećaju decenijama kasnije.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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