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Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez godinama važe za jedan od najpraćenijih parova na svetu, pa je gotovo svaki detalj njihovog privatnog života završavao u medijima. Upravo zato je mnoge iznenadilo što su uspeli da jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj vezi sačuvaju gotovo potpuno daleko od javnosti.

Par se venčao 11. avgusta u Kaškaišu, nadomak Lisabona, nakon gotovo deset godina zajedničkog života. Umesto raskošne ceremonije sa velikim brojem zvanica, kakva bi se možda očekivala od jednog od najpoznatijih fudbalera današnjice, Ronaldo i Georgina odlučili su da brak sklope u intimnom krugu.

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez pokazuju burme nakon venčanja u Portugaliji Foto: instagram/@cristiano

Ipak, ubrzo nakon venčanja počeli su da se pojavljuju detalji koji su privukli pažnju portugalskih medija, a najviše se govorilo o tome ko ceremoniji nije prisustvovao.

Majka nije bila na ceremoniji

Prema informacijama koje su dospele u javnost, na venčanju nisu bili Ronaldova majka Dolores Aveiro, njegov brat Ugo, kao ni sestre Elma i Katija.

Ovaj podatak izazvao je veliko interesovanje upravo zato što Ronaldo nikada nije skrivao koliko mu je porodica važna. Posebno je poznata njegova bliskost sa majkom, koja ga je tokom čitave karijere često pratila na važnim događajima i javno podržavala.

Foto: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Zbog njenog izostanka vrlo brzo su počele da se pojavljuju spekulacije o mogućim nesuglasicama u porodici. Pojedini portugalski mediji čak su navodili da Ronaldovi najbliži možda nisu na vreme bili obavešteni o venčanju, ali za takve tvrdnje nije ponuđena zvanična potvrda.

Sam fudbaler ubrzo je reagovao na deo medijskih priča i portugalskoj voditeljki Kristini Fereiri poručio da televizija na kojoj se komentarisalo njegovo venčanje „zna veoma malo“. Ipak, nije precizirao šta je u iznetim tvrdnjama bilo netačno.

Dolores ipak javno podržala mladence

Iako njeno odsustvo sa ceremonije može delovati neobično, jedan detalj pokazao je da nema jasnih dokaza o ozbiljnom porodičnom sukobu.

Dolores Aveiro je nakon venčanja reagovala na objavu svog sina i Georgine, ostavivši emotikon srca ispod fotografije njihovih burmi. Isto je učinila i Ronaldova sestra Katija.

Zbog toga za sada nema osnova da se njihovo odsustvo automatski povezuje sa svađom. Ipak, činjenica da majka jednog od najpoznatijih fudbalera na svetu nije bila prisutna kada je njen sin sklopio brak sasvim očekivano je otvorila brojna pitanja.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije ovog para:

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Imovinu uredili pre braka

Pažnju javnosti privukao je i finansijski deo njihovog venčanja.

Prema pisanju portugalskih medija, Ronaldo i Georgina su pre sklapanja braka uredili imovinske odnose i odlučili da njihova imovina ostane razdvojena.

Takva odluka ne predstavlja veliko iznenađenje kada se uzme u obzir Ronaldovo ogromno bogatstvo, brojni poslovni poduhvati, nekretnine i višegodišnja zarada koju je ostvario tokom jedne od najuspešnijih fudbalskih karijera.

Video: Karleuša i Georgina Rodrigez