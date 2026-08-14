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Najveći hip-hop festival u regionu Hood Vibes biće održan ove godine 5. septembra na Beogradskom sajmu.

Četvrto izdanje festivala koji okuplja ljude iz celog regiona i ove godine će biti na istom mestu, sa novom energijom i zanimljivom listom izvođača. A to su: Bigru i Paja Kratak, Stoka, Who See, TNG, Smoke Mardeljano, 2soma, Mimi Mercedez, Ajs Nigrutin, Grashoper, zBetona, Paid in full, Bulch, Tarpekrejzifela, Psihoaktiv trip, Fujčinela bojs, Infamous, Taz, Naopak, iLL G, Skubi i DJ Rokam.

1/3 Vidi galeriju Hood Vibes Fest Foto: Hood Vibes Fest

Sem nastupa, višesatni program na Sajmu upotpuniće i druge "hood aktivnosti". Kao i prošle godine, biće održano streetworkout takmičenje koje će voditi srpski ginisovci Uroš Ašković Aške i Nikola Vejnović Kinez, kao i takmičenje u jedan na jedan basketu gde su domaćini momci iz Floor General lige, kao i u kockicama. Takođe, biće fristajl betl koji će voditi najpoznatiji fristajler sa ovih prostora Grashoper, a uz to u atriumu Beogradskog sajma će biti i gejming zona, crtanje grafita, tetoviranje, crtanje patika, berbernica, food zona...

Hood Vibes je ove godine već imao tri događaja, Hood Vibes Night u Novom Sadu i Hood Vibes Special kada je u Srbiju prvi put došao Xzibit, a onda i drugi Special 28. juna kada je zvezda večeri bio legendarni DJ Premier.

Hood Vibes festival je u prethodne tri godine okupio sva najzvučnija rep imena iz zemlje i regiona, fristajlere, crtače grafita, streetworkout-ere...

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