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Nekoliko godina pre nego što će upoznati Megan Markl koja će mu postati supruga, princ Hari je ludo voleo Čelsi Dejvi. Potpuno se uklapala u njegov stil života.

- Bilo ju je briga šta ko misli. Nosila je mini suknje i čizme sa visokim potpeticama, igrala je kako je htela, pila tekilu kao ja, i sve me je to činilo zaista srećnim- pisao je Hari u svojoj autobiografiji "Rezerva".

Čelsi i princ Hari Foto: Profimedia

Voleo ju je zato što je bila svoja i nije marila za kraljevska pravila, a ni za to što je on britanski princ.

- Oduvek sam želeo da znam kako je to upoznati ženu, a da joj se oči ne rašire na pomen moje titule, već da ih ja sam raširim, koristeći svoj um, svoje srce. Sa Čelsi, to je delovala kao stvarna mogućnost. Ne samo da je nije zanimala moja titula, već joj je delovala dosadno O, ti si princ? - pričao je Hari.

Veza Čelsi i princa Harija se završila nakon 7 godina, a od tad njegova bivša devojka vodi miran i povučen život.

Porodični život na Mauricijusu

Ovih dana se Čelsi našla ponovo u žiži javnosti, jer je podelila redak uvid u njen glamurozni život na Mauricijusu sa suprugom i decom.

Na fotografiji se vide njen četvorogodišnji sin Leo i dvogodišnja ćerka Kloe kako trče ka moru uz jednostavan emotikon plavog srca.

Za hotelijera Sema Ketmora-Skota se udala 2022. godine na plaži na Mauricijusu i za njega je znao samo uzak krug ljudi. Kako su tada pisali mediji, kao venčanicu je odabrala belu boho haljinu sa izrezima koju je kupila u hotelskom butiku dan pre venčanja.

Par ima troje dece, a prošlog decembra su odlučili da se presele na tropsko ostrvo nakon što su prethodno vreme provodili uglavnom između zapadnog Londona i Norfolka.

Mauricijus nije slučajan izbor budući da je Čelsi ovde provodila vreme gotovo svake godine otkad je imala četiri godine, pa joj je ovo ostrvo postalo jedno od najvažnijih mesta u životu.

Čelsi je i ranije pričala da balansiranje između porodičnog i poslovnog života (ima svoj brend luksuznog nakita Aya) nekad deluje kao džungla, ali je naglasila da je takav život sama odabrala.

Pre nego što je pokrenula svoj brend, radila je kao pravnica, ali je rešila da napusti taj posao i posveti se preduzetništvu.

Sedmogodišnja veza sa princem Harijem

Danas, Čelsi uživa u životu koji je daleko od medijske pompe koja ju je obasipala tokom veze sa princem Harijem.

1/5 Vidi galeriju Čelsi Dejvi i princ Hari Foto: Profimedia, Kurir

Podsetimo, njih dvoje su započeli vezu tokom njegovog boravka u Zimbabveu, zemlji u kojoj je ona odrasla.

Tokom sedam godina koliko su bili zajedno, postala je važan deo Harijevog života. Prisustvovala je venčanju Pitera Filipsa i Outumn Keli, na kojem je upoznala kraljicu Elizabetu II, kao i proslavi 60. rođendana tadašnjeg princa Čarlsa.

Ipak, udaljenost, različiti životni putevi i pritisak, kao i nespremnost da živi pod medijskom lupom tokom čitavog života rezultirali su njihovim raskidom 2011. godine.

- Potpuno sam razumeo njenu želju za slobodom. Da sam imao izbor, ni ja ne bih želeo ovaj život. Mnogo mi je nedostajala, ali sam razumeo da je svoju slobodu stavljala na prvo mesto - napisao je Hari u svojim memoarima.

Hari i Čelsi su ostali u dobrim odnosima što je potvrdio i njen dolazak na Harijevo venčanje s Megan Markl 2018. godine.

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