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Glumica Ivana Dudić (35) uživa na odmoru, a fotografijom sa plaže privukla je veliku pažnju svojih pratilaca. Poznata glumica pokazala je kako provodi letnje dane, a njen izbor kupaćeg kostima posebno je zaintrigirao javnost.

Dudić je pozirala u jednodelnom kupaćem kostimu, koji je sa prednje strane delovao prilično svedeno. Međutim, kada se okrenula leđima prema objektivu, postalo je jasno da je odabrala model sa tanga krojem.

Glumica je ranije govorila i o tome kako održava vitku liniju, kao i o namirnicama koje izbegava u svakodnevnoj ishrani.

Foto: printscreen/instagram/dudicivana

Tajna njene savršene linije

Iako izgleda besprekorno, Ivana Dudić je ranije otkrila da je ključ u fizičkoj aktivnosti zbog koje redovno trenira, ali i u pažljivom odabiru namirnica. Iako se trudi da jede što zdravije, otkrila je da jednu namirnicu u potpunosti izbegava već godinama.

- Ne jedem meso jer mi ne prija, već tri, četiri godine. Ali kad mama napravi lazanje, nije da po njima prebiram, ali komade mesa ne volim i ne jedem. Jednostavno, imam više energije i mnogo bolje mislim. Čini mi se da su istraživanja pokazala da meso izaziva agresiju kod ljudi - navela je Ivana svojevremeno.

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Ivana ne krije da obožava slatkiše, a posebno sladoled, u kojem uživa bez obzira na godišnje doba. Kako je ranije otkrila, ova poslastica nalazi se na njenom meniju i tokom leta i usred zime.

1/5 Vidi galeriju Ivana Dudić u bikiniju Foto: printscreen/instagram/dudicivana

Kada je reč o domaćim specijalitetima, među njenim omiljenim jelima izdvajaju se ćušpajz od šargarepe i bakin spanać, ukusi koji je podsećaju na detinjstvo.

S druge strane, glumica je priznala da nije ljubitelj svežeg voća. Umesto toga, svakodnevno bira smuti, koji joj predstavlja praktičnu i hranljivu zamenu, a ujedno je dugo drži sitom.

- Maline, mango, jabuke, pomorandže i sojino mleko su jedni od favorita za njen smuti, ali najčešće voli da pomeša maline i med - istakao je izvor govoreći o njenoj iskreni.

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