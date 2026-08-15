bitka je dobijena, ali ne i rat

bitka je dobijena, ali ne i rat

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ahmed je saznao da je Kosem trudna Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sadržaj 30. epizode

Sultanija Safije dobija neočekivanu nadu kada saznaje da je košuljica koju je svojevremeno naručila za svog sina, kojeg je pre mnogo godina spasila od bratoubistva, ponovo dospela do majstora koji ju je izradio. Njen sin je možda ipak živ, i dok je Bulbul-aga upozorava da ne gaji prevelike nade, ona mora što pre da sazna istinu. U isto vreme, Kosem odbija da ode kod sultana Ahmeda, tvrdeći da je bolesna, dok sprema obračun sa Safije.

Kosem suočava sultaniju Safije sa onim što je saznala o sultaniji Fahrije. Pokazuje joj pismo u kojem je njena kćerka priznala da je zarazila Ahmeda i princa Mustafu velikim boginjama. Safije pokušava da odbaci njene optužbe, ali Kosem sada ima dokaz. Suočena sa njenim zahtevom, velika sultanija mora da donese tešku odluku. Ahmed s druge strane saznaje da je Kosem trudna, pa dok se sprema preokret na dvoru, odlučuje da joj pokloni značajan dar - krunu sultanije Hurem.

Kosem suočava sultaniju Safije sa onim što je saznala o sultaniji Fahrije Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Tajna sultanije Fahrije je otkrivena. Safije je suočava sa posledicama njenih postupaka i govori joj da Ahmed zna da je pokušala da ubije njega i princa Mustafu. U strahu za život, Fahrije moli za pomoć, a Derviš joj omogućava da pobegne. Sultan u međuvremenu zahteva da mu kažu gde je sakrivena i odbija molbu da joj poštedi život, tvrdeći da je izdajica koja je otrovala njega i njegovog brata.

Kosem učvršćuje svoj položaj na dvoru, ali nova pobeda donosi i nove izazove. Murat-paša joj ukazuje na slabost koja bi mogla da ugrozi Safije i predstavlja joj čoveka koji bi mogao da joj pomogne. Međutim, paša je upozorava da se u borbi kakva ih čeka vetar može svakog trenutka okrenuti, jer Safije, iako je napustila dvor, još nije rekla svoju poslednju reč.

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