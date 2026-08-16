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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ahmed odlučuje o sudbini Nasuh-paše Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sadržaj 31. epizode

Kosem pokušava da objasni Ahmedu zbog čega je pratila sultaniju Fahrije i kako je došla do važnog dokaza protiv nje. Međutim, umesto da ceni njenu brigu, Ahmed u njenom postupku vidi ono od čega je najviše strahovao - da je i Kosem postala deo dvorskih spletki. Njegove teške reči ostavljaju Kosem slomljenom, dok se situacija oko izdajnika dinastije sve više komplikuje.

Fahrije pronalazi utočište na mestu na kojem ni sultan ne može lako da je dohvati. Ahmed traži odgovore, upada u njeno skrovište i dobija informaciju koja daje odgovore na mnoga pitanja. Istovremeno, Zulfikar primećuje da se iza bekstva Fahrije krije nešto više i počinje da sumnja u postupke Derviš-paše. Kada Ahmed sazna nove detalje, njegovo poverenje u ljude koji su mu najbliži ponovo je na iskušenju.

Ahmed je od Fahrije dobio važnu informaciju Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

S druge strane, sultanija Safije slomljena pristiže u Palatu suza. Dok Kosem pokušava da se pomiri sa Ahmedovim odbacivanjem, u Uskudaru se pojavljuje trag koji budi nadu u davno izgubljenog princa. Safije pokušava da sazna ko je mladić koji je doneo košuljicu, dok Iskender traga za osobom koja ju je naručila. Niko od njih nije svestan da su tako blizu rešenja.

U međuvremenu, Ahmed mora da odluči o sudbini Nasuh-paše, dok se problemi u vojsci i sve jači otpor odmetnika pretvaraju u ozbiljnu pretnju. Dok donosi odluke koje mogu promeniti odnose na dvoru, Ahmed dobija i poruku koja ga ponovo suočava sa Kosem i osećanjima koja pokušava da potisne.

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