"Sa najdubljom tugom, organizacija Mis Grand Indonezije oplakuje smrt Putri Andrijani Jufiče, drugoplasirane Mis Grand Indonezije 2025. Bili ste više od nosioca titule. Bili ste deo naše velike porodice, prelepa duša čija je gracioznost, snaga i duh dotakao toliko srca. Iako je vaše putovanje sa nama prerano završeno, sećanja, ljubav i svetlost koju ste delili zauvek će ostati u našim srcima. Počivajte mirno u zagrljaju Svemogućeg i neka vaša prelepa duša pronađe večni mir. Naše najdublje saučešće i molitve porodici i voljenima".