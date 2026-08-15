Slušaj vest

Nikol Kidman otkrila je kako uspeva da neprimetno izlazi u klubove na Ibici,a njen trik je prilično jednostavan - stavi naočare, a ponekad i tamnu periku. 59-godišnja glumica u intervjuu za britanski Vogue govorila je o letu koje je provela putujući Evropom, a među destinacijama se našla i Ibica, gde očito nije želela da celo veče provede pod lupom javnosti.

Kidman kaže da joj večeri na Ibici uglavnom izgledaju na jedan od dva načina - ili provede mirno veče na privatnoj večeri ili završi na rejvu.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Kidman:

1/8 Vidi galeriju Nikol Kidman Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Dave Bedrosian / imago stock&people / Profimedia, Matt Baron/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Večera je u 22.30, u klub idem u 1. Stavim naočare, ponekad i periku da se sakrijem, malu tamnu, i onda mogu samo da plešem", ispričala je. Dodala je da se pritom oseća sigurnije kada je okružena ljudima koje poznaje.

"Nema između. Ili igram Scrabble (društvena igra reči) ili sam u izlasku", našalila se. Kidman je u intervjuu rekla i da je dobra u tome da se neprimetno pojavi i nestane. U sklopu evropskog leta posetila je London, Ibicu, Pariz i Portofino.

Nikol Kidman, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Obožava da pleše

Glumica je i ranije govorila o svojoj ljubavi prema rejvovima. Za People je 2024. rekla da nije tip osobe koja će ući u prostoriju i odmah preuzeti pažnju, ali da obožava da pleše. "Ne smatram se ekstrovertnom, ali obožavam da plešem. Otići ću na rejv jer želim da se potpuno opustim i plešem s masom ljudi", rekla je tada.

Na ovogodišnjem putovanju nije sve bilo vezano za noćni život. Kidman je gledala muško finale Vimbldona, a u Portofinu se spontano pridružila jednom bendu i svirala daire.

Nikol Kidman na finalu Vimbldona Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Novi "Practical Magic" stiže u bioskope

Kidman se uskoro vraća na veliko platno u filmu "Practical Magic 2", nastavku romantične fantazije iz 1998. godine. Ponovo glumi Džilijan Ovens uz Sandru Bulok, koja se vraća kao njena sestra Seli. U novom filmu pojavljuju se i Džoi King, Li Pejs, Mejsi Vilijams i Šolo Mariduenja.

Nikol Kidman, Ana Vintur, Loren Sančez, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Film u američke bioskope stiže 11. septembra, dok međunarodna distribucija počinje 9. septembra.

Kidman je ove godine već imala zapaženu televizijsku ulogu u seriji "Margo's Got Money Troubles", koja je na Apple TV+ premijerno prikazana u aprilu. U seriji glumi uz El Faning, Mišel Fajfer i Nika Ofermana.

Video: Nikol Kidman sa tamnim obrvama