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Bio je američki heroj, sportska ikona i glumac čiji je osmeh bio poznat u svakom domu. O Džej Simpson predstavljao je ostvarenje američkog sna.

A onda, u jednoj toploj junskoj noći 1994. godine, taj san se pretvorio u najgoru noćnu moru. Brutalna ubistva njegove bivše supruge Nikol Braun Simpson i njenog prijatelja Rona Goldmana pokrenula su lavinu događaja koja je kulminirala jednim od najpraćenijih i najkontroverznijih suđenja u istoriji, procesom koji nije samo tražio pravdu za dvoje ubijenih, već je i ogolio duboke rasne i društvene podele koje su tinjale ispod površine američkog društva.

U galeriji pogledajte fotografije O Džeja Simpsona:

1/9 Vidi galeriju O Džej Simpson Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, CBSN / Splash / Profimedia

Noć zločina i prvi koraci istrage

Veče 12. juna 1994. godine za Simpsona je trebalo da bude uobičajeno. Nakon što je prisustvovao plesnoj priredbi svoje ćerke, večerao je brzu hranu s Kejtom Kejlinom, prijateljem koji je živeo u gostinjskoj kući na njegovom imanju Rokingem u Brentvudu. Kasnije te noći, Simpson je imao zakazan let za Čikago. Vozač limuzine Alan Park stigao je po njega oko 22.25, ali na imanju ga je dočekala tama. Više puta je zvonio na interfon, ali odgovora nije bilo. Oko 22.40, dok je Kejlin u svojoj kućici razgovarao na telefon, čuo je tri snažna udarca u spoljni zid, za koje je pomislio da su zemljotres. Nedugo nakon toga, Park je ugledao siluetu Simpsonove građe kako ulazi u glavnu kuću, nakon čega su se upalila svetla. Nekoliko minuta kasnije, pojavio se i sam Simpson, tvrdeći da je prespavao i delujući uznemireno.

Foto: Profimedia

U isto vreme, nekoliko kilometara dalje, odvijala se horor scena.Nikol Braun Simpson i Ron Goldman pronađeni su mrtvi,brutalno izbodeni ispred njenog doma. Kada je policija obaveštena, detektivi su se uputili na Simpsonovo imanje kako bi ga obavestili o smrti bivše supruge. Kako niko nije odgovarao, a na vratima njegovog belog Ford Bronca primetili su mrlju za koju su sumnjali da je krv, detektiv Mark Farman preskočio je zid. Tvrdili su da su ušli bez naloga zbog hitnosti situacije, strahujući da je neko unutra možda povređen.

U obilasku imanja, Farman je iza gostinjske kuće pronašao krvavu desnu kožnu rukavicu, par onoj pronađenoj na mestu zločina pored tela Rona Goldmana. To je, uz tragove krvi u prilazu i na vozilu, bilo dovoljno za nalog za pretres i početak istrage koja će zauvek promeniti živote svih uključenih.

Foto: Profimedia

Beg pred očima cele nacije

Nakon što su preliminarni DNK rezultati povezali Simpsona s mestom zločina, izdat je nalog za njegovo hapšenje. Simpson je trebao da se preda do 11 sati ujutro, ali to se nije dogodilo. Umesto toga, njegov prijatelj i advokat Robert Kardašijan stao je pred kamere i pročitao Simpsonovo pismo koje je zvučalo kao oproštajno. "Nemojte žaliti za mnom. Imao sam sjajan život", pisalo je. U tom trenutku je O Džej Simpson postao najpoznatiji begunac u Americi.

Nekoliko sati kasnije policija je na auto-putu uočila beli Ford Bronco iz 1993. godine. Za volanom je bio Simpsonov odani prijatelj Al Kaulings, a na zadnjem sedištu, navodno s pištoljem prislonjenim na glavu, bio je sam O Džej.

Foto: Jason Bean / UPI / Profimedia

Tako je započela spora potera koja se pretvorila u nezapamćeni medijski spektakl. Televizijske stanice prekinule su redovni program, čak je i prenos utakmice finala NBA lige između Njujork Niksa i Hjuston Roketsa smanjen u mali prozorčić u uglu ekrana. Procenjuje se da je prenos potere uživo pratilo je oko 95 miliona gledalaca, a ljudi su izlazili na nadvožnjake s transparentima podrške poput "Go O.J.".

Foto: Steve Grayson / Zuma Press / Profimedia

Lanac picerija Domino's zabeležio je rekordnu prodaju te večeri.Potera se završila nakon otprilike dva sata, mirnom predajom na njegovom imanju. U Broncu je policija pronašla 8000 dolara u gotovini, presvlaku, napunjeni pištolj.357 Magnum, pasoš i set za prerušavanje s lažnom bradom i brkovima.

Suđenje, koje je počelo u januaru 1995., nazvano je "suđenjem veka" i postalo je svojevrsni rijaliti. Tužilaštvo je verovalo da ima neoboriv slučaj.

Foto: CBSN / Splash / Profimedia

Planina forenzičkih dokaza

S obzirom na to da nije bilo svedoka ubistva, slučaj se bazirao na forenzici. Tužioci su izneli, kako su ga nazvali, "planinu dokaza". Predstavljeno je 108 izložaka s DNK dokazima. Simpsonova krv pronađena je na mestu zločina, pored krvavih otisaka cipela. Krv Nikol Braun i Rona Goldmana pronađena je u njegovom Ford Broncu.

Na čarapama u njegovoj spavaćoj sobi pronađena je krv Nikol Braun. Stručnjakinja za DNK dr Robin Koton svedočila je da je verovatnoća da krv pronađena pored otisaka pripada bilo kome drugom osim Simpsonu jedan naspram 9,7 milijardi. Tužilaštvo je bilo uvereno da dokazi nepogrešivo iscrtavaju put ubice: od mesta zločina, preko zadnjih vrata, u Bronco i na kraju u Simpsonov dom.

Foto: Profimedia

Odbrana: kontaminacija i rasizam

Simpsonov "Dream Team" advokata, koji su činili velikani poput Roberta Šapira, Džonija Kočrana i F. Li Bejlija, imao je drugačiju strategiju.

Nisu se toliko fokusirali na dokazivanje njegove nevinosti koliko na sejanje razumne sumnje. Njihova teza bazirala se na tri reči: dokazi su bili "kompromitovani, kontaminirani i korumpirani".

Foto: Profimedia

Advokat Beri Šek nemilosrdno je ispitivao forenzičare ističući brojne proceduralne greške. Dokazi su prikupljani u plastičnim, a ne papirnm kesicama, satima su stajali u vrućem policijskom kombiju bez hlađenja, a Macola je priznala da ponekad nije menjala rukavice između prikupljanja različitih uzoraka.

Međutim, ključni deo odbrane bio je napad na losanđelesku policiju i detektiva Marka Farmana. U gradu koji se još sećao brutalnog premlaćivanja Rodnija Kinga i nereda koji su usledili, odbrana je vešto iskoristila duboko nepoverenje afroameričke zajednice prema policiji. Tvrdili su da je Farman, rasista koji je mrzeo Simpsona, podmetnuo krvavu rukavicu na njegovo imanje. Iako porota nikada nije čula najšokantnije delove snimaka na kojima Farman izgovara rasističke uvrede, saznali su da je lagao pod zakletvom kada je negirao korišćenje pogrdnih naziva za crnce.

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Njegov kredibilitet bio je uništen. Krunski trenutak suđenja dogodio se kada je tužilac Darden zatražio od Simpsona da isproba rukavicu pronađenu na mestu zločina. Pred očima cele nacije, Simpson se mučio da je navuče.

Rukavica mu očito nije pristajala, što je Džoniju Kočranu dalo legendarnu rečenicu za završnu reč: "Ako ne pristaje, morate da ga oslobodite".

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Presuda i nasleđe koje ne bledi

Nakon devet meseci suđenja, poroti je trebalo manje od četiri sata većanja.Tog 3. oktobra 1995, O Džej Simpson proglašen je nedužnim po obema tačkama optužnice za ubistvo.Presuda, koju je pratilo oko 150 miliona ljudi, izazvala je šok i podeljene reakcije koje su uglavnom išle po rasnim linijama. Dok su mnogi Afroamerikanci slavili oslobađanje kao pobedu nad korumpiranim i rasističkim sistemom, većina belih Amerikanaca smatrala je to teškom nepravdom.

Podela se osetila i u samom srcu Holivuda. Slučaj je stvorio raskol među prijateljima, a najpoznatiji primer je onaj između Roberta Kardašijana, Simpsonovog advokata, i njegove bivše supruge Kris Džener, koja je bila jedna od najboljih prijateljica ubijene Nikol.

Foto: CELEBRITY PHOTO / Avalon / Profimedia

Džener je kasnije otvoreno govorila o osećaju krivice što nije prepoznala znakove zlostavljanja i o svom uverenju da je O Džej kriv. "Osećala sam se kao da sam izneverila svoju prijateljicu", rekla je, opisujući kako je suđenje podelilo njihov krug prijatelja i stvorilo bolnu distancu između nje i Roberta tokom procesa.

Mnoge poznate osobe javno su izražavale svoje mišljenje, dodatno pretvarajući suđenje u nacionalnu dramu.

Robert Kardašijan Foto: AP Nick Ut

Iako je oslobođen u krivičnom postupku, porodice Goldman i Braun tužile su ga u građanskoj parnici. Tamo je, uz niži standard dokazivanja, porota 1997. proglasila Simpsona odgovornim za njihovu smrt i naložila mu plaćanje odštete od 33,5 miliona dolara. Godinama kasnije, Simpson je završio u zatvoru zbog oružane pljačke i otmice u Las Vegasu, a preminuo je od raka u aprilu 2024. godine.

Slučaj O Džeja Simpsona, kao što je napisao jedan od njegovih advokata, bilo je "kulturni fenomen" koji je Ameriku naučio teške lekcije o medijima, novcu, pravdi i, iznad svega, o dubokom nepoverenju koje deli crnu i belu Ameriku.

(Kurir.rs/ Net.hr)

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