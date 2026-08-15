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Iako su samo objavom burmi potvrdili da su se venčali, polako počinju da cure detalji venčanja Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez. Oni najnoviji pomalo su šokantni, jer navodno Ronaldova porodica, s kojom je prilično blizak, nije bila na ceremoniji.

Venčali su se u utorak u svojoj novoj vili u blizini Lisabona, a njegov portparol je potvrdio da je prisutno bilo njihovo petoro dece. Međutim, čini se da Kristijanova majka Dolores Aveiro i njegovo troje braće i sestara, Hugo, Elma i Katija, nisu bili prisutni na intimnoj građanskoj ceremoniji, piše Daily Mail.

Lokalni izveštaj koji prenose britanske novine tvrdi da je njegova porodica saznala da se par venčava svega nekoliko trenutaka pre ceremonije koja se održala u 13,30 sati.

Jornal de Notícias je objavio venčani list slavnih supružnika na kom stoji kako je, uz decu, bilo prisutno samo četvoro svedoka – Georginina sestra Ivana, Kristijanov dugogodišnji prijatelj Migel Paiksao i španski par Hose Rodrigez Sangil i njegova supruga Monika Gonsalez Martinez.

U galeriji pogledajte fotografije Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez sa decom:

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Portugalska televizijska voditeljka Kristina Fereira je u svojoj emisiji komentarisala kako će izostanak porodice s takvog dana "izazvati probleme“.

Dodajmo kako se kroz godine često pisalo da Ronaldova majka ne voli Rodrigez, što je ona u više navrata opovrgavala, te je, navodno, dala blagoslov njihovom venčanju. Dolores i njena ćerka Katija snimljene su dan pri ceremonije u Funšalu na Madeiri, gde se u početku sumnjalo da bi venčanje moglo da se održi.

Georgina Rodrigez, Met Gala 2026.
Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Ipak, očito nema nikakve zle krvi, te je sve napravljeno planski, s obzirom na to da su Ronaldove majka i sestra ispod objave o venčanju na Instagramu ostavile emotikon srca.

Novine pišu i da je par potpisao predbračni ugovor dan pre ceremonije kod javnog beležnika u Lisabonu, čime su dogovorili da zadrže predbračnu imovinu odvojenom. Takođe, Georgina nije uzela Ronaldovo prezime.

Par se nakon venčanja vratio u Saudijsku Arabiju, gde slavni fudbaler započinje novu sezonu u klubu Al Nasr.

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Video: Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo na jahti

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Georgina i Ronaldo na jahti Izvor: Printscreen/Instagram