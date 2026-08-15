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Bendžamin Geza Aflek-Bolt, rođen 15. avgusta 1972. u Berkliju u Kaliforniji, američki je glumac, reditelj, scenarista i producent. Tokom karijere ostvario je niz zapaženih filmskih uloga i autorskih projekata i osvojio dva Oskara i tri Zlatna globusa.

Detinjstvo i porodica

Aflek je odrastao u Kembridžu u Masačusetsu nakon što se porodica preselila iz Kalifornije kada je imao dve godine. Majka Kristin En Bolt radila je kao učiteljica u školi, dok je otac Timoti Bajers Aflek radio niz različitih poslova dok je pokušavao da se probije kao dramski pisac, ali se godinama borio sa zavisnošću od alkohola. Roditelji su mu se razveli kada je Ben imao 11 godina.

U galeriji pogledajte fotografije Bena Afleka:

1/4 Vidi galeriju Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Njegovo detinjstvo bilo je obeleženo umetničkim okruženjem; u komšiluku i među porodičnim prijateljima bilo je mnogo umetnika, reditelja i glumaca. Tamo je upoznao Meta Dejmona, s kojim će kasnije ostvariti jednu od najpoznatijih saradnji u Holivudu.

Rani rad i probijanje u Holivudu

Aflek je karijeru započeo još kao dete, pojavljujući se u edukativnim emisijama i TV filmovima. Krajem 1980-ih glumio je u filmovima za mlade, a veću pažnju stekao je 1993. godine ulogom u filmu "Dazed and Confused" Ričarda Linklejtera.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Pravi proboj usledio je 1997. godine s filmom "Good Will Hunting", koji je napisao s Metom Dejmonom. Film je postao kritički i komercijalni uspeh, a Aflek i Dejmon osvojili su Oskara za najbolji originalni scenario.

Filmska karijera i ključni projekti

Nakon uspeha filma "Good Will Hunting" Aflek je glumio u nizu velikih holivudskih produkcija, uključujući akcione i romantične filmove: "Armageddon" (1998), "Shakespeare in Love" (1998), "Pearl Harbor" (2001) i "The Sum of All Fears" (2002).

Krajem 2000-ih okrenuo se režiji i ostvario rediteljske uspehe. Njegov rediteljski debi "Gone Baby Gone" (2007) pohvalili su kritičari. Usledio je kriminalistički film "The Town" (2010), koji je bio komercijalno uspešan i nagrađivan.

Najveći rediteljski uspeh postigao je s političkim trilerom "Argo" (2012), u kojem je i glumio. Film je osvojio Oskara za najbolji film, a Afleku doneo Zlatni globus i nagradu Udruženja američkih reditelja za najbolju režiju.

Glumio je i u hvaljenom trileru "Gone Girl" (2014), te preuzeo ulogu Betmena u filmovima "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Justice League" (2017) i "The Flash" (2023).

Ben Aflek je tokom karijere osvojio dva Oskara (za scenario filma "Good Will Hunting" i za najbolji film "Argo"), tri Zlatna globusa, dve nagrade BAFTA i niz drugih priznanja filmske industrije.

Privatni život i filantropija

Aflek je bio u braku s glumicom Dženifer Garner od 2005. do 2018. godine, s kojom ima troje dece. Od 2022. do 2025. godine bio je u braku s Dženifer Lopez, s kojom je bio u vezi početkom 2000-ih.

U galeriji pogledajte fotografije Bena Afleka i Dženifer Garner:

1/5 Vidi galeriju Dženifer Garner i Ben Aflek zajedno na pejntbolu Foto: printscreen/youtube/taylorfan2008

Aflek je javno govorio o svojim borbama s depresijom, anksioznošću i alkoholizmom, a nekoliko puta lečio se u rehabilitacionim centrima.

U galeriji pogledajte fotografije Bena Afleka i Dženifer Lopez:

1/24 Vidi galeriju Ben Aflek i Dženifer Lopez Foto: BlueLoveImages /LAGOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Aflek je suosnivač organizacije Eastern Congo Initiative, koja podržava lokalne zajednice i inicijative u Demokratskoj Republici Kongo. Takođe učestvuje u kampanjama za borbu protiv siromaštva, zaštitu dece i pružanje humanitarne pomoći.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Svađa Dženifer Lopez i Bena Afleka