Slušaj vest

Talula Vilis udala se 8. avgusta ove godine za muzičara Džastina Asija. Na prvim fotografijama sa svadbe nije bilo njenog oca, slavnog glumca Brusa Vilisa, ali je juče objavljena slika koja dokazuje da je miljenik svetske publike bio uz svoju naslednicu na važan dan.

Brus Vilis grli svoju ćerku Talulu Vilis, dok ga zet Džastin Asi drži za ruku - taj prizor je oduševio fanove koji na društvenim mrežama izražavaju euforiju nakon saznanja da je čuveni glumac ispratio venčanje.

Uprkos teškoj borbi sa frontotemporalnom demencijom, Brus Vilis je podržao Talulu na jedan od najznačanijih dana u njenom životu. "Kako si dragocenu uspomenu dobila", govore joj sa mreža.

Dirljiv porodičan momenat sa svadbe objavio je magazin Vogue, a Closer Weekly dodaje da je čuveni Brus Vilis učestvovao u ranim porodičnim okupljanima tokom vikenda kada je upriličeno venčanje, ali da nije bio na samoj ceremoniji kao i da nije pratio ćerku do oltara. Razlog je, razumljivo, njegovo zdravsteno stanje, prenosi Blic žena.

Na novim fotografijama može se videti i modno izdanje Demi Mur, ponosne mame Talule Vilis, koja je učestvovala i u pripremama venčanja. Mladine sestre, Rumer i Skaut Vilis, koje su imale ulogu deveruša, bile su u Balenciaga haljinama, poput svoje majke, a i sama nevesta nosila je haljinu ove modne marke.

Haljina u kojoj je na porodičnom ranču u mestu San Vali u Ajdahu, rekla "da" pravljena je 712 sati i bila je inspirisana toaletom koju je Demi Mur nosila na Veniti fer zabavi ove godine u Los Anđelesu, nakon dodele Oskara.

Na do sada objavljenim slikama nema supruge Brusa Vilisa Eme Heming Vilis, ali se pretpostavlja da je i te kako pružila podršku Taluli jer je u sjajnim odnosima sa ćerkama svog supruga kao i sa čuvenom glumicom Demi Mur.

Podsećanja radi, Brus Vilis je od 1987. do 2000. bio u braku sa Demi Mur, sa kojom ima ćerke Talulu, Rumer i Skaut. Pre 17 godina oženio se Emom Heming i sa njom dobio devojčice, Mejbel i Evelin.

Slavni glumac se od 2023. bori sa frontotemporalnom demencijom, a 2022. saopšteno je da mu je dijagnostikovana afazija da bi ubrzo usledila nova dijagnoza.

Video: Raša Bukvić otkrio kakav je zapravo Brus Vilis