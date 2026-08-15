Slušaj vest

Posle intenzivnog perioda rada na novom projektu, glumac Lazar Tasić odlučio je da napravi predah i napuni baterije. Nakon završetka snimanja serije "Plava krv", mladi umetnik prepustio se odmoru, a svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazao je i da tokom pauze nije zapostavio trening.

Foto: Instagram

Tasić je objavio fotografije na svom Instagramu sa odmora na kojima je u prvi plan stavio svoju izvajanu figuru, a mnogima nije promaklo da je glumac vredno radio na svom izgledu. Mišići i forma koju je pokazao privukli su veliku pažnju, posebno kod pripadnica lepšeg pola.

Iza njega je period pun izazova i novih profesionalnih iskustava. Lazar Tasić je diplomirani glumac iz Užica, a široj publici postao je poznat po ulozi Uroša Ristića Malog u međunarodno priznatoj i nagrađivanoj seriji "Sablja"

Za ovu ulogu dobio je značajna priznanja zajedno sa glumačkom ekipom – osvojio je nagradu za najbolju glumačku interpretaciju na Cannes International Series Festivalu, kao i nagradu za najbolju stranu seriju na Šangaj TV Festivalu. Bio je nominovan i za nagradu Zvezda u usponu na Adriatic Film Festivalu.

U galeriji pogledajte kako se glumac Lazar Tasić provodi na odmoru:

1/4 Vidi galeriju Lazar Tasić Foto: Instagram

Tasić svoj glumački put gradi kroz filmske i televizijske projekte, negujući prepoznatljiv stil zasnovan na realističnom izrazu i suptilnoj interpretaciji likova. Dok publika čeka njegove nove uloge, glumac koristi slobodne dane za odmor, uživanje i pripremu za nove izazove. Lazara ćemo ove jeseni gledati i u film "Oče naš".

Bonus video: Kako je bilo na premijeri serija "Sablja"