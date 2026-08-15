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Slavna pevačica i glumica Selena Gomez suočena je s ozbiljnom tužbom investitorakoji je optužuju za prevaru vezanu za njen start-up za mentalno zdravlje Wondermind Global.

Prema tužbi podnesenoj u četvrtak na saveznom sudu u Delaveru, Selena Gomez optužena je da je zakazala u izgradnji i promociji svog start-upa pokrenutog 2021. godine, saznaje Reuters. Grupa investitora u projekat je uložila gotovo 1,2 miliona dolara s ciljem razvoja platforme za "mentalni fitnes", ali sada tvrde da su njihova sredstva i poverenje zloupotrebljeni.

Selena Gomez na dodeli Zlatnih globusa Foto: ADM / Capital pictures / Profimedia

Neispunjena obećanja i ignorisanje ugovora

Ulagači navode kako im je rečeno da će Gomez, koja na društvenim mrežama ima više od 500 miliona pratilaca, biti aktivno uključena u razvoj kompanije kao vodeće lice marketinga.

Međutim, u tužbi se ističe: "Gomez je navodno potpisala ugovor kojim se obavezuje na nastup, a zatim ga je ignorisala". Investitori tvrde da vođstvo kompanije nije ispunilo obećanja o stvaranju mobilne aplikacije, što je bio jedan od ključnih ciljeva projekta.

Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Fantomsko" preduzeće

Optužbe idu i korak dalje, tvrdeći da "u pripremi nije bilo legitimnog preduzeća, a još manje profitabilnog". Prema navodima iz tužbe, Wondermind Global nije ispunjavao ni najosnovnije obaveze, uključujući blagovremenu isplatu plata zaposlenima i podmirivanje računa dobavljačima.

Selena Gomez Foto: Elizabeth Goodenough / Everett / Profimedia

Investitori ističu kako su za probleme saznali tek u septembru 2025. godine nakon objave jedne onlajn vesti, zbog čega sada putem suda traže povraćaj svojih ulaganja i naknadu troškova postupka, prenosi Tportal.

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