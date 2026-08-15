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Ćerka čikaškog novinskog kolumniste i televizijske ličnosti Irva Kupčineta i sestra televizijskog reditelja i producenta Džerija Kupčineta, Karin je delovala kao da joj je sudbina namenila život pod reflektorima. Međutim, njen san prekinut je kada je mlada glumica pronađena mrtva u svom domu u Vest Holivudu u Kaliforniji.

Bila je 1963. godina kada je smrt Karin Kupčinet okarakterisana kao nerazjašnjeno ubistvo. Šest decenija kasnije, misterija i dalje nije rešena.

Istraga policije bila je otežana činjenicom da je Karinino nago telo tri dana ležalo u njenom stanu pre nego što je pronađeno. Iako je policija verovala da je Karin najverovatnije poznavala svog ubicu, nikada nije utvrđen motiv zločina.

Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Preselila se u Los Anđeles zbog glumačkog sna

Karin je bila bistra i omiljena među ljudima koji su je poznavali, a sanjala je o glumačkoj karijeri. Napustila je višu školu i preselila se u Los Anđeles nakon što joj je porodični prijatelj, komičar Džeri Luis, ponudio ulogu u svom filmu The Ladies Man iz 1961. godine.

Kasnije je dobijala manje uloge u ostvarenjima kao što su Surfside 6, Hawaiian Eye i Perry Mason, ali je njena karijera počela da usporava.

Prema ranijem pisanju magazina People, Karin je u privatnom životu imala određene probleme. Godine 1962. osuđena je zbog krađe u prodavnici, nakon što je uzela dve knjige, džemper i pantalone.

Nekoliko meseci kasnije provalila je u kuću svog bivšeg dečka, glumca Endrua Prajna, i sakrila se na njegovom tavanu kada se on vratio kući sa devojkom.

U noći kada je ubijena, kako je tada pisao People, Karin je večerala sa glumcem Markom Godardom i njegovom suprugom, nakon čega se sa prijateljima vratila u svoj stan.

Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Policija ispitivala bivšeg dečka i prijatelje

Nakon što je njeno telo pronađeno, policija je podvrgla poligrafskom testiranju Karinog bivšeg dečka Endrua Prajna i još trojice njenih prijatelja.

„Rezultati za svu četvoricu bili su neubedljivi“, objavio je tada People.

Jedan od tragova koji je u početku delovao obećavajuće odnosio se na preteća pisma koja su Karin i Prajn dobijali.

„Najviše je obećavao trag koji je nestao kada je policija pregledala paket pretećih pisama koje su Karin i Prajn dobili“, pisao je People 1976. godine.

Pretnje su bile sastavljene od reči isečenih iz časopisa i zalepljenih na listove papira. Međutim, kada je detektiv uklonio isečene reči, ispod njih je pronašao Karinine otiske prstiju. To je ukazivalo na mogućnost da je upravo ona sama slala ta pisma.

Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Otac nikada nije odustao od potrage za odgovorima

Kako je People objavio u retrospektivi slučaja 1976. godine, oko 13 godina nakon Karinine smrti, njen otac Irv i dalje je u dnevnoj sobi svog stana na obali jezera u Čikagu čuvao kožni album na kojem je jednostavno pisalo: „Karin“.

„Imamo prilično dobru predstavu o tome ko je to uradio“, rekao je Irv tada za People, „ali nemamo ništa što bismo ikada mogli da dokažemo. I dalje se nadamo da policija šerifa Los Anđelesa neće odustati od slučaja, ali što više vremena prolazi bez pravih odgovora, sve je teže imati nadu.“

Irv je tada rekao da se policija porodici nije javila više od tri godine. Priznao je i da je porodica ponudila da angažuje privatnog detektiva, kao i da je preduzela druge korake u pokušaju da sazna šta se dogodilo Karin.

„Čak smo pokušali i sa vidovnjacima. Kada ste očajni i kada je u pitanju vaše rođeno dete, uradićete bilo šta“, rekao je Irv.