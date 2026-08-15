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Holivudski glumac, reditelj i producent suočava se sa 24 krivične prijave za seksualno zlostavljanje dece, dok policija traga za još potencijalnih žrtava.

Šejn Rajan Gledhil, poznat i kao Šejn Rajan-Rid, 46, iz Lompoka u Kaliforniji, navodno je koristio oglase za filmske kastinge na internetu i svoje filmske projekte kako bi namamio maloletne žrtve.

Njegovo hapšenje 3. avgusta, koje su sproveli detektivi šerifa okruga Santa Barbara, usledilo je nakon opsežne petogodišnje istrage o navodima za seksualno zlostavljanje i eksploataciju dece.

Glumac i producent, koji iza sebe ima oko 150 filmskih projekata, sarađivao je sa zvezdama poput Šeli Duval, Ričarda Drajfusa, Ketrin Istvud i Eda Harisa. U početku je bio uhapšen po 15 tačaka optužnice, ali je broj optužbi u međuvremenu povećan na 24.

Među optužbama su seksualno zlostavljanje dece, silovanje, seksualni napad uz upotrebu sile, posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, kao i kontaktiranje maloletne osobe sa namerom izvršenja seksualnog krivičnog dela.

Policija veruje da ima još žrtava

U vreme hapšenja policija je saopštila da veruje da bi moglo da postoji još žrtava za koje još ne znaju.

„Istražitelji veruju da je Gledhilovo navodno kriminalno ponašanje moglo da traje približno 25 godina i da je obuhvatalo osobe širom Centralne obale, područja Los Anđelesa i potencijalno Istočne obale, kroz njegove filmske i kasting aktivnosti“, saopštila je policija.

Detektivi su naglasili da potencijalne žrtve možda neće prepoznati njegovo pravo ime, jer je profesionalno koristio imena Šejn Rajan i Šejn Rajan-Rid kada je kontaktirao ljude koji su želeli da postanu glumci ili filmski radnici.

Gledhil je vodio i nekoliko Instagram naloga, uključujući @madincinema, @talkhardcinema, @shaneryanreid i @shaneryanreidfilms.

Foto: Santa Barbara Sheriff Office

Istraga počela nakon prijave 17-godišnje devojke

Policija je Gledhila prvi put počela da istražuje u novembru 2021. godine, nakon što je tada 17-godišnja devojka prijavila „sumnjivo i neprimereno ponašanje“ producenta prema njoj dok je imala samo 15 godina.

„Tokom početne istrage, detektivi su identifikovali još dve žrtve“, navela je policija.

U februaru 2022. godine policija je pretresla Gledhilovu kuću u Lompoku i zaplenila hiljade digitalnih fajlova, koje su potom analizirali forenzički stručnjaci.

„Tokom istrage, detektivi su identifikovali devet žrtava, od kojih su sve bile maloletne u vreme navodnih krivičnih dela“, saopšteno je prilikom njegovog hapšenja.

Gledhil se trenutno nalazi u zatvoru Northern Branch Jail, a kaucija je određena u iznosu od 500.000 dolara.

Policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o Gledhilu da se jave detektivima šerifa okruga Santa Barbara.

U njegovoj filmografiji i ostvarenje o pedofiliji

Posebnu pažnju privukli su i neki od filmova povezanih sa Gledhilom.

Uvid u njegovu filmografiju pokazuje da je 2009. godine igrao glavnu ulogu u filmu „Warning!!! Pedophile“, koji je takođe napisao, producirao i režirao.

U filmu pedofil, kojeg igra Gledhil, izlazi iz zatvora nakon što je odslužio šest godina zbog seksualnog zlostavljanja 12-godišnje devojčice. Ona u trenutku njegovog izlaska ima 18 godina, a njih dvoje, predstavljeni kao „srodne duše“, ponovo se susreću, što izaziva ogorčenje u zajednici.

Sloganima filma pripisivane su poruke poput „Dolazi po nju“, „Njegova devojčica je odrasla“ i „Ljubavna priča“.

Još jedan film koji je Gledhil napisao i režirao nosi naziv „The Victim“. Reč je o drami u kojoj je devojka prikazana kao odgovorna za samoubistvo muškarca nakon što ga je lažno optužila, kao i druge osobe, za zlostavljanje.

Film se i dalje vodi kao projekat u pretprodukciji, bez potvrđenog datuma premijere.

Igrao i silovatelja i ubicu

Gledhil je takođe igrao silovatelja i ubicu u filmu iz 2006. godine. Njegov lik otima maloletnu devojku, a potom je siluje i ubija.

Gledhil je taj film preradio još dva puta, a druga verzija bila je, prema njegovim rečima, „grafičnija i eksplicitnija“. U intervjuu pred kamerama 2018. godine rekao je da je druga verzija filma „prikazivala stvarnu penetraciju“.

On je ranije tvrdio da je shvatio da kroz filmsko stvaralaštvo može da utiče na teme poput zlostavljanja dece i seksualnog nasilja, sa ciljem da kroz kinematografiju doprinese podizanju svesti i boljem razumevanju važnih društvenih problema.

Prema njegovoj stranici na IMDb-ju, Gledhil je glumio i u seriji Diznijevog kanala „That's So Raven“, zajedno sa Rejven-Simone.

(Kurir.rs/TheSun)