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Brusu Vilisu dijagnostikovana je frontotemporalna demencija u februaru 2023. godine. Njegova porodica poslednjih godina otvoreno govori o njegovom zdravstvenom stanju, a supruga Ema Heming Vilis i njihove ćerke više puta su isticale koliko im znači podrška javnosti. Brus Vilis pojavio se na novim fotografijama sa svadbenog vikenda svoje ćerke Talule Vilis, a prizori su posebno dirnuli njegove obožavaoce širom sveta.

Slavni glumac, koji se poslednjih godina povukao iz javnosti zbog borbe sa frontotemporalnom demencijom, bio je uz svoju najmlađu ćerku na njenom venčanju.

Foto: Printscreen/ Instagram/ buuski

Talula se 8. avgusta udala za muzičara Džastina Asija. Venčanje je održano na porodičnom ranču u San Veliju, u američkoj saveznoj državi Ajdaho, a detalje intimnog slavlja sada je objavio ugledni modni časopis Vogue.

Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj Brus grli Talulu, dok ona naslanja glavu na njegovo rame. Glumac pritom drži za ruku njenog novog supruga Džastina i smeši se.

Jednostavan, ali veoma emotivan prizor mnogima je bio dovoljan da shvate koliko je glumcu značilo da bude uz ćerku tokom njenog velikog dana.

Brus je na ćerkinom venčanju nosio lanenu košulju kratkih rukava, svetle pantalone i slamnati šešir, a fotografije pokazuju da je učestvovao u porodičnom slavlju uprkos zdravstvenim problemima.

Na venčanju bila i Demi Mur

Na venčanju je bila i Talulina majka, glumica Demi Mur, Brusova bivša supruga. Ona je tokom ceremonije sedela u prvom redu, odevena u elegantnu dugu haljinu.

Iako Brus nije zabeležen na fotografijama sa same ceremonije, njegova prisutnost tokom svadbenog vikenda očigledno je bila posebno važna celoj porodici.

Porodica mu je najveća podrška

Brusu Vilisu dijagnostikovana je frontotemporalna demencija u februaru 2023. godine. Njegova porodica poslednjih godina otvoreno govori o njegovom zdravstvenom stanju, dok Ema Heming Vilis i njihove ćerke više puta ističu koliko im znači podrška javnosti.

1/8 Vidi galeriju Ema Heming Vilis i Brus Vilis - zajedničke fotografije Foto: printscreen/instagram/emmahemingwillis

Brus i Demi Mur imaju tri ćerke – Rumer, Skaut i Talulu. Brus sa sadašnjom suprugom Emom Heming Vilis ima još dve ćerke, Mejbl Rej i Evelin Pen.