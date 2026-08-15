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Prema predlogu koji je Evropska radiodifuzna unija (EBU) poslala televizijskim kućama, glasanje publike odvijalo bi se isključivo putem interneta, dok bi gledaoci morali da izaberu tri favorita, umesto da više puta glasaju za jednog izvođača.

Pravila glasanja našla su se pod pojačanim nadzorom nakon što je izraelska vlada 2025. godine podsticala glasače da iskoriste maksimalan broj glasova za svoju predstavnicu.

Pesma „New Day Will Rise“ Juval Rafael bila je 15. prema ocenama žirija, ali je sa 297 bodova dobila više glasova publike od svih ostalih takmičara, što joj je na kraju donelo drugo mesto.

Nekoliko nacionalnih televizija nakon toga dovelo je u pitanje plasman Izraela. Ukazali su na to da su zvanični profili na društvenim mrežama povezani sa izraelskom vladom, uključujući i profil premijera Benjamina Netanjahua, pozivali građane da za Rafael glasaju 20 puta, što je tada bio dozvoljeni limit.

Foto: Thomas Ramstorfer / APA / Profimedia

EBU je na to reagovao promenom pravila za 2026. godinu i smanjio maksimalan broj glasova po osobi na 10.

Uprkos tome, uoči takmičenja organizatori su morali da upute zvanično upozorenje izraelskoj televiziji Kan. Njihova predstavnica objavila je video u kojem je pozivala obožavaoce da „glasaju 10 puta za Izrael“.

Iz Evrovizije su poručili da takve objave nisu u „duhu takmičenja“ i zatražili njihovo uklanjanje.

Predlog novog sistema glasanja

Najnoviji predlozi ukinuli bi mogućnost da svi glasovi jednog gledaoca budu dodeljeni istoj zemlji.

Ipak, najuporniji obožavaoci i dalje bi mogli da zaobiđu sistem otvaranjem više naloga sa različitim načinima plaćanja.

„Verujemo da će ove promene pomoći da se ublaži efekat mobilisanog blokovskog glasanja, bez ugrožavanja pravičnosti i poverenja“, navodi se u pismu koje je prvi objavio švedski list Aftonbladet.

U izjavi za BBC News, EBU je potvrdio da razmatra promene.

„Možemo potvrditi da smo počeli da istražujemo prelazak na isključivo onlajn glasanje publike za Evroviziju. Više detalja objavićemo u narednim mesecima.“

Foto: JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

U pismu je EBU priznao da trenutni sistem utiče na percepciju takmičenja među obožavaocima.

„Čak i bez velikih plaćenih kampanja i uz sistem glasanja za koji možemo da garantujemo, postalo je jasno da današnja geopolitička klima podstiče glasanje za određene izvođače iz razloga koji imaju veoma malo veze sa njihovim nastupima“, navodi se.

„To nije novost u istoriji Evrovizije, viđali smo to i ranije, ali ovog puta je pojava učestala i za mnoge duboko zabrinjavajuća. Naše istraživanje ukazuje na dve promene: potpuni prelazak glasanja publike na internet i uvođenje obaveze da se glasa za više od jednog kandidata, na primer za tri favorita“, stoji u pismu koje potpisuju izvršni direktor EBU-a Žan Filip de Tender i predsednica Referentne grupe Evrovizije Ana Marija Bordas.

Prelazak na glasanje putem interneta objašnjava se tehničkom složenošću sistema koji bi od gledalaca zahtevao da putem SMS poruka ili telefonskih poziva izaberu više izvođača.

Velika Britanija je već na ovogodišnjem takmičenju prešla isključivo na glasanje putem interneta.