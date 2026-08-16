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Otkriveni su detalji o zastrašujućem incidentu u domu jednog od najpoznatijih američkih (i svetskih) trač-blogera i influensera Pereza Hiltona (48). On je 4. avgusta prevezen u bolnicu nakon što se sam višestruko povredio tokom prenosa uživo na TikToku.

Prema izveštaju Kancelarije šerifa okruga Majami-Dejd, do kog je došao magazin People, zamenici šerifa stigli su u dom Marija Armanda Lavandeire Mlađeg, kako glasi njegovo pravo ime, nakon što ga je njegova sestra Barbara Lavandeira pronašla u kupatilu golog i "prekrivenog krvlju”.

Foto: Rahav Segev / Zuma Press / Profimedia

Barbara je s njegovo troje dece pobegla iz kuće, ušla u svoje vozilo i pozvala hitne službe. Hilton je u jednom trenutku izašao iz kuće i počeo da "udara po njenom prozoru”.

Kada su policajci stigli na mesto događaja, on se već bio vratio u kuću i zaključao ulazna vrata. Policajci su na kraju ušli u kuću zajedno s "nekim članovima Hiltonove porodice”.

Hitna pomoć i vatrogasci, navodi se dalje u izveštaju, "započeli su lečenje na mestu događaja zbog višestrukih razderotina i predoziranja”, nakon čega je bloger prevezen u lokalnu bolnicu. Hospitalizovan je na osnovu tzv. Baker Acta, zakona koji vlastima na Floridi omogućuje da prisilno privedu i zadrže osobu ako postoji sumnja da bi mogla da nanese ozbiljnu telesnu povredu sebi ili drugima.

Njegova porodica je 9. avgusta objavila na njegovoj zvaničnoj internet stranici saopštenje u kojem stoji da je bloger u "teškom, ali stabilnom” stanju nakon što je "pretrpeo značajan gubitak krvi i zadobio dodatne povrede koje će zahtevati operaciju u narednim danima”. U subotu, 15. avgusta, potvrđeno je da Hilton ide na operaciju, ali nije rečeno o kakvom se zahvatu radi.

Foto: Ralf Harde / Zuma Press / Profimedia

Barbara Lavandeira je u međuvremenu za Page Six izjavila: "Mario je i dalje u bolnici i nastavlja da prima medicinsku pomoć zbog svojih povreda.”

Dodala je kako on nema pristup mobilnom telefonu, društvenim mrežama ni internetu.

"Svi su usredsređeni na to da mu pomognu da se fizički oporavi i obezbede mu mentalnu i emocionalnu brigu i podršku koja mu je potrebna ... Ono što mogu da kažem jeste da je pred njim dug put, i fizički i psihički.”

Na pitanje kada će moći da se vrati kući, Barbara je dodala: "Iskreno, ne znamo. Njegov fizički i psihički oporavak potrajaće. Sledimo uputstva njegovih lekara. Ne želim da dajem vremenski okvir niti da bilo šta obećavam. Trenutno je najvažnije da dobije lečenje koje mu je potrebno i da se nijedan deo njegovog oporavka ne požuruje.”

Problemi čoveka koji je imao pionirsku ulogu u "internet traču” i tokom prve decenije 21. veka bio i najinformisaniji, najčitaniji i (često) najomraženiji šoubiz bloger na internetu, očigledno nisu od juče. Prema policijskom izveštaju, Lavandeira je rekla da je njen brat bio "suicidalan” nedelju pre šokantnog prenosa samopovređivanja uživo, te da ga je porodica te iste nedelje odvela na lečenje.

U razgovoru za Page Six dodatno je opisala tadašnje Hiltonovo psihičko stanje.

"Rekao nam je da se nekoliko dana ranije osećao prazno, beznadežno i kao da je teret svima”, rekla je Lavandeira. Takođe je pojasnila da ona i njena majka, Teresa Lavandeira, ne pokušavaju da dobiju trajno starateljstvo nad Hiltonovom decom – Marijom (13), Mijom (11) i osmogodišnjom Majte. Hilton je, inače, samohrani otac, a svo troje dece dobio je putem surogatstva.

"Tražimo privremeni pravni aranžman kako bi naša majka mogla da donosi potrebne odluke za njih dok se Mario leči i oporavlja”, rekla je. Iz dokumenata do kojih je došao PageSix.com vidljivo je da je Perez "dobrovoljno pristao” da prepusti majci privremeno starateljstvo.

Javili su se i njegovi prijatelji koji mole porodicu da prestane u javnosti da priča o svakom detalju, te da Hiltonu i njegovoj deci obezbede privatnost za koju su i sami više puta apelovali.

"Ne možete da tražite od javnosti privatnost, a da istovremeno dajete intervjue o najprivatnijem i najbolnijem trenutku Perezovog života”, rekao je jedan njegov prijatelj u podkastu Roba Šatera. "Da Perez sada može da govori u svoje ime, zaustavio bi ovo.”

Prijatelji kažu da ne umanjuju Barbarino strašno iskustvo ni traumu. Zabrinuti su zbog toga šta bi kontinuirana medijska pažnja mogla da znači za Pereza i njegovo troje dece "kojima ne treba još jedan krug naslova u medijima”.

Osim emocionalnih posledica, prijatelji takođe ukazuju na složen odnos između Perezove javne karijere i njegove porodice.

"Njegova porodica je dugo živela u njegovoj senci”, rekao je jedan prijatelj. "Perez je izgradio ime, a Perez je brend. Naravno da su osećanja složena kada jedna osoba u porodici dobija ogromnu pažnju.”

Tu je, na kraju, i pitanje novca, finansija. Posećenost Perezove internet stranice, tvrde, naglo je porasla od incidenta, što otvara pitanja o tome da li bi povećana javna pažnja mogla da ima neželjeni učinak na posao.

"Web-stranica plaća račune porodici. A svi znaju da pažnja ima finansijske posljedice”, rekao je izvor. "Upravo zato svi moraju da budu izuzetno oprezni.”

Za Perezove prijatelje zaključak je jednostavan: šta god se sledeće dogodilo, žele da se pažnja skloni od kamera i naslovnica – i vrati na Pereza i njegovu decu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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