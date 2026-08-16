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Poznati model i bivša supruga Vensana Kasela, Tina Kunaki, otputovala je na Ibicu, a u ovom poznatom španskom letovalištu dočekali su je paparaci koji su zabeležili njeno izdanje u kupaćem kostimu.

Dok je bila u braku sa Vensanom Kaselom, Tina Kunaki je često odlazila na plaže u Riju de Žaneiru u Brazilu, gde čuveni glumac živi godinama (od 2018. pored francuskog državljanstva ima i ono brazilsko).

U galeriji pogledajte vrele kadrove Tine Kunaki:

1/7 Vidi galeriju Vreli kadrovi Tine Kunaki Foto: Printscreen/ Instagram/ tinakunakey

Njen rastanak sa Kaselom bio je veoma buran, a kako se nagađalo, Tina Kunaki je prevarila bivšeg supruga, što je bio razlog njihovog razvoda. Vensan je nakon kraha braka uplovio u romansu sa Narom Baptistom, krajem 2023.

Dosta se komentarisalo da Tina i Nara jako liče. Bivša i sadašnja partnerka čuvenog glumca zamalo su vršnjakinje. Kunaki ima 29 godina, a Baptista u oktobru slavi 30. rođendan. Podsećanja radi, Vensan Kasel ima 59 godina.

Podsetimo, Vensan Kasel bio je oženjen i Monikom Beluči, sa kojom ima ćerke Devu i Leoni. Brak sa Tinom doneo mu je naslednicu Amazoniju, a veza sa Narom sina Kaetana.

Velika pompa pratila je Tinu Kunaki zbog njene veze sa Kaselom, a interesovanje javnosti privlači i zbog svoje karijere manekenke i modela, kao i zbog stila odevanja, ali i top forme kojom pleni.

Kunaki na Ibici boravi sa Lori Harvi, manekenkom i influenserkom, koja je javnosti poznata i kao usvojena ćerka čuvenog komičara i televizijskog voditelja Stiva Harvija.

Paparaci su zabeležili niz fotografija Tine Kunaki i Lori Harvi u kupaćem kostimu. Dve poznate prijateljice često viđamo u kupaćim kostimima, ali upravo paparaco slike dočaravaju njihov realan izgled.

Obe se hvale zbog dobrog stila, pa se pomno gleda i kakve kupaće kostime su izabrale. Lori se pojavila u crnom dvodelnom modelu, dok je Tina nosila onaj jednodelni sa tanga detaljem, koji je jedan naizgled odmereni kostim čini veoma izazovnim.

Ovsena kaša kao omiljeni doručak, začini za sagorevanje kalorija

Tina Kunaki ima pažljivo isplanirani jelovnik i rutinu treniranja. Dan počinje limunadom ili ceđenom limetom sa vodom kako bi podstakla metabolizam. Kafu menja biljnim čajevima, a u vodu često dodaje svežu nanu ili čija semenke koje poboljšavaju probavu.

Najčešće doručkuje ovsenu kašu sa biljnim mlekom, poput bademovog ili ovsenog, svežim bobicama kao što su maline i borovnice, a onda doda još svežih badema.

Suši ili bogate obrok-salate sa piletinom ili ribom bira za ručak. Ne beži od ljute hrane i začina, jer oni mogu da pomognu u sagorevanju kalorija. Užine se sastoje od laganih obroka i poput zelenih salata, povrća ili voćnih salata u kojima dominiraju banane i (ponovo) borovnice.

Kada želi da se počasti i da sebi malo oduška, malo brze hrane se nađe na njenom tanjiru.

Foto: David Niviere / Sipa Press / Profimedia

Plivanje - caka za fit liniju

Tina Kunaki koja živi na relaciji Francuska–Brazil koristi prednosti plivanja i vodenog aerobika za toniranje celog tela. Otpor vode joj pomaže da izgradi snagu i izdržljivost bez prevelikog opterećenja zglobova.

Veliku pažnju posvećuje i vežbama za stabilnost jezgra (core) i oblikovanje nogu i gluteusa. Njena rutina često uključuje različite varijacije čučnjeva, iskoraka i sklekova.

Pored trčanja i kretanja na otvorenom, praktikuje i vežbe istezanja kako bi zadržala vretenastu manekensku građu i fleksibilnost.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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