Slušaj vest

Kada je 16. avgusta 1977. stigla vest iz Grejslenda, svet je ostao u šoku. Elvis Prisli, jedna od najvećih zvezda svih vremena, imao je samo 42 godine kada je preminuo.

Elvis Prisli živeo je život kakav je malo ko mogao zamisliti. Bio je jedan od najvećih muzičkih fenomena 20. veka, čovek čiji su glas, pokreti i harizma izazivali oduševljenje miliona obožavalaca. Međutim, iza zatvorenih vrata Grejslenda poslednje godine njegovog života bile su daleko od blještavila scene. Kralj rokenrola, nekad poznat po energičnim nastupima i pokretima kukovima koji su izazivali gotovo jednako pažnje kao njegove pesme, pred kraj života imao je ozbiljnih zdravstvenih problema. Ugojio se, patio od hroničnog zatvora, njegovo psihičko stanje se pogoršavalo, a svakodnevica mu je bila obeležena velikim količinama lekova na recept.

U galeriji pogledajte fotografije Elvisa Prislija:

1/9 Vidi galeriju Elvis Prisli Foto: Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

U mesecima pre smrti sve se više povlačio od sveta.Provodio je mnogo vremena u svojoj spavaćoj sobi, a ishrana mu je bila izuzetno nezdrava. Prema nekim izveštajima, njegova težina je dostigla više od 150 kilograma. Posebno zabrinjava podatak da su mu lekari u samo sedam meseci pre smrti prepisali gotovo 9.000 tableta, bočica lekova i injekcija. Njegova medicinska sestra Letitija Henli kasnije je opisivala čoveka koji se teško mirio sa starenjem, usamljenošću i privatnim životom koji se raspadao. Elvis je, prema njenim rečima, bio nesrećan i depresivan, nedostajala mu je bivša supruga Prisila, a društvo vrlo mladih devojaka kojima su ga okruživali prijatelji nije mu donosilo zadovoljstvo.

Kobno poslepodne u Grejslendu

Bio je utorak, 16. avgust 1977. Elvis je bio u svojoj rezidenciji Grejslend u Memfisu, između koncertnih obaveza koje su ga još uvek držale na sceni uprkos sve lošijem zdravstvenom stanju. Oko 14.30 njegova verenica Džindžer Alden pronašla ga je u kupatilu. Elvis nije reagovao. Nekoliko minuta kasnije, vatrogasna stanica u Memfisu primila je poziv da osoba na adresi 3754 Elvis Prisli bulevar ima ozbiljnih problema s disanjem. Hitna pomoć krenula je prema Grejslendu.

Kada su bolničari ušli u kuću i stigli do kupatila, tamo su zatekli grupu ljudi okupljenih oko muškarca u pidžami. Prvo navodno nisu shvatili da pred njima leži jedna od najpoznatijih osoba na svetu. Prepoznali su ga po karakterističnim zaliscima i velikom medaljonu oko vrata. Elvisova koža već je bila poprimila plavičastu boju, telo mu je bilo hladno, pulsa nije bilo, a zenice nisu reagovale na svetlost.

Zbog njegove telesne mase bilo je potrebno nekoliko muškaraca da ga podignu na nosila i iznesu iz kuće. U vozilo hitne pomoći ušao je i njegov lični lekar dr Džordž Nikopulos, poznat kao "Dr Nik". Odlučio je da Elvisa odvede u Baptist Memorial Hospital, iako je druga bolnica bila znatno bliža. Nikopulos je tamo poznavao osoblje i verovao njihovoj diskreciji. Lekari su pokušavali da ožive Prislija, ali bez uspeha. U 15.30 Elvis Prisli je zvanično proglašen mrtvim. Imao je samo 42 godine.

Obdukcija je otvorila decenije pitanja

Nakon smrti započela je obdukcija koju je vodio patolog dr E Erik Muirhed uz tim lekara. Pregled je pokazao da je Elvis bio ozbiljno i hronično bolestan. Imao je zdravstvene probleme koji su uključivali dijabetes i težak zatvor, a lekari su uočili i znakove koji su mogli da upućuju na dugotrajnu upotrebu lekova. Ipak, konačan odgovor nisu mogli da daju bez toksikoloških analiza.

Uprkos tome, iste večeri dogodilo se nešto što će decenijama hraniti kontroverze oko Elvisove smrti. Na konferenciji za novinare medicinski istražitelj dr Džeri Francisko objavio je da je preliminarni uzrok smrti srčana aritmija, odnosno poremećaj srčanog ritma. Takođe je tvrdio da lekovi nisu bili činilac smrti. Problem je bio u tome što toksikološki nalazi još nisu bili završeni. Deo lekara uključenih u obdukciju navodno je bio iznenađen takvom izjavom jer konačan zaključak još nije postojao.

Pažnja se ubrzo usmerila na njegovog ličnog lekara. Istraga zdravstvenih vlasti Tenesija otkrila je ogroman broj recepata koje je Nikopulos izdavao Elvisu. Tokom postupaka izneseni su podaci prema kojima je od 1975. prepisao više od 8.000 doza različitih lekova, a njihova količina se s vremenom povećavala. Nikopulos nije poricao da ih je prepisivao. Tvrdio je da je pokušavao da kontroliše Elvisovu zavisnost i spreči ga da lekove ili drogu nabavlja iz ilegalnih i potencijalno još opasnijih izvora, a nije proglašen krivim za Prislijevu smrt. Problemi za "Dr Nika" se time nisu završili. Godine 1980. ponovo je optužen zbog prekomernog prepisivanja lekova Elvisu i pevaču Džeriju Liju Luisu, ali je oslobođen. Njegova lekarska praksa nastavila je da izaziva kontroverze, a 1995. zdravstvene vlasti Tenesija trajno su mu oduzele lekarsku licencu zbog prekomernog prepisivanja lekova pacijentima.

Čitav svet opraštao se od Elvisa

Dok su lekari, istražitelji i javnost pokušavali da shvate šta se dogodilo, pred Grejslendom su počele da se okupljaju hiljade ljudi. Vest o smrti proširila se svetom neverovatnom brzinom. Za milione obožavatelja bilo je gotovo nezamislivo da je Elvis Prisli mrtav.

Dan nakon smrti, 17. avgusta, Grejslend je otvoren za javno odavanje počasti. Procenjuje se da se okupilo oko 100.000 ljudi. Dolazili su tinejdžeri, odrasli koji su uz Elvisa proveli mladost, muškarci i žene svih generacija. Neki su otvoreno plakali. Drugi su atmosferu doživljavali gotovo kao ogromno okupljanje ljudi koji su želeli da budu deo istorijskog trenutka.

Sledećeg dana održana je sahrana. Pogrebna povorka, sastavljena od 17 belih "kadilaka" i mrtvačkih kola, krenula je od Grejslenda prema groblju Forest Hill. Na poslednjem ispraćaju bili su njegova bivša supruga Prisila, devetogodišnja ćerka Lisa Meri, otac Vernon i baka Mini Mej Prisli. Od Elvisa su se oprostile i brojne slavne osobe, među kojima su bili Džejms Braun, En-Margret, Čet Atkins i drugi ljudi iz sveta muzike i zabave. Tamo je bio i pukovnik Tom Parker, menadžer koji je decenijama upravljao Elvisovom karijerom i pomogao da od mladog pevača iz Memfisa stvori globalni fenomen.

Elvis je prvotbitno sahranjen u mauzoleju na groblju Forest Hill pored svoje majke. Nakon pokušaja krađe njegovog tela, posmrtni ostaci Elvisa i Gledis premešteni su na bezbednije mesto unutar Grejslenda. Elvis danas počiva u Meditation Gardenu, zajedno s članovima svoje porodice.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Ivan Milinković izveo pesmu Elvisa Prislija u studiju Kurir televizije