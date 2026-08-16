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Hiljade obožavatelja Boni Tajler okupile su se na ulicama njenog rodnog grada na jugu Velsa kako bi odali počast pevačici. Boni, čije je pravo ime bilo Gejnor Salivan, neočekivano je preminula 8. jula u Portugaliji u 75. godini, a sada su njeni posmrtni ostaci dopremljeni nazad u dom u kom je nekad živela.

Povorku koja je prolazila duž Njutn Roada u Mamblsu ispratili su brojni obožavatelji. Kovčeg s pevačicinim posmrtnim ostacima bio je prekriven velškom zastavom, a uz njega je stajala njena uokvirena fotografija. Obožavatelji su bacali cveće na pogrebno vozilo, a okupljeni su aplaudirali i pevali njen veliki hit "Total Eclipse of the Heart".

Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Mambls je bio Tajlerin dom u kom je povremeno boravila, budući da je vreme provodila između Algarvea u Portugaliji i velike viktorijanske kuće u Blekpilu, nedaleko od Mamblsa, s pogledom na zaliv Svonsa. Tajler je postala svetski poznata zahvaljujući svojim pop hitovima, među kojima su "Total Eclipse of the Heart" i "I Need a Hero".

Među onima koji su došli da odaju počast pevačici bila je i 18-godišnja Keris Edvards, za koju je Tajler bila velika inspiracija.

Foto: Chris Brunt / Alamy / Profimedia

"Njena muzika je dotakla mnoge ljude, posebno mene. Prilično sam iznenađena koliko je ljudi danas došlo, ali opet i nisam, jer je bila velika ikona. Uvek se vraćala kući i brinula se da se vrati svojim obožavateljima u Velsu. Njene pesme su zaista dotakle mnoge ljude ovde u Velsu, jako smo je voleli. Kada smo saznali da je preminula, svima nam je to slomilo srce i plakali smo“, rekla je mlada obožavateljka.

Majkl Boun (58) i njegov partner Alan Hokins (54) doputovali su iz Derbija kako bi pratili povorku.

U galeriji pogledajte fotografije Boni Tajler:

1/6 Vidi galeriju Boni Tajler Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

"Mislili smo da bi bilo lepo odati počast pevačici. Meni lično to mnogo znači jer je njena muzika bila vrlo prisutna tokom mojih tinejdžerskih godina. Za mene je njen najpoznatiji period bio onaj iz 1980-ih“, otkrio je Boun.

Za The Guardian je otkrio kako su i brojni drugi obožavatelji doputovali čak iz Austrije kako bi prisustvovali prolasku povorke s Tajlerinim posmrtnim ostacima.

Među njenim ostalim hitovima bili su "It’s a Heartache" i "If You Were a Woman" (And I Was a Man). Predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Evroviziji 2013. u Malmeu u Švedskoj s pesmom "Believe in Me", s kojom je završila na 19. mestu.

Odavanje počasti Boni Tajler održaće se u ponedeljak, 17. avgusta, u Swansea Minsteru, Crkvi Sv. Marije. Ulazak u crkvu biće dozvoljen samo osobama s pozivnicama, ali ceremonija će se prikazivati na velikom ekranu na obližnjem Trgu Sv. Davida, gde će javnost moći da oda počast. Nakon ceremonije, Tajlerini posmrtni ostaci će poslednji put proći kroz njeno rodno mesto Skeven, nakon čega će uslediti privatno okupljanje namenjeno isključivo porodici i prijateljima. Tajler je odrasla u socijalnom stanu u Skevenu s petero starije braće i sestara.

"Smatram se devojkom iz radničke klase i nikada nisam prestala da radim. Nastupam veoma mnogo jer osećam da bi i drugi ljudi voleli da dobiju prilike koje se nude meni“, rekla je za Guardian 2013. godine.

U svojim memoarima je s ljubavlju pisala o Velsu: "Možda sam uradila neke izvanredne stvari... ali na toliko sam načina još uvek ona mlada devojka iz Velsa koja pleše oko klavira sa svojom porodicom i uvik ću to biti.“

U vreme njene smrti tadašnji premijer Kir Starmer rekao je da je Tajler bila "ikonska figura“ i "jedna od najvećih britanskih izvođačica“. Između ostalih koji su joj odali počast bili su Ketrin Zita Džouns i Klif Ričard.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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