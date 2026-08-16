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Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez venčali su se pre nekoliko dana u tajnosti u Portugalu, a sada su za magazin Vogue otkrili detalje ceremonije i objavili prve fotografije sa venčanja.

Broj sedam ima posebno značenje za Kristijana Ronalda. Samo pet dana pre venčanja par je otkrio da se uselio u novu kuću u Kaškaišu u Portugalu, čija je izgradnja trajala sedam godina. Uselili su se u julu, sedmom mesecu godine.

„Savršeno je“, rekla je Georgina. „Sve te sedmice su znakovi.“

Intimna ceremonija na desetu godišnjicu veze

Par je za venčanje odabrao simboličan datum 11. avgust, tačno na desetu godišnjicu njihovog prvog susreta u prodavnici Gucci u Madridu.

Dok su nedeljama internetom kružile glasine o spisku slavnih gostiju, kao i o luksuznim lokacijama na kojima bi ceremonija mogla da bude održana, par je sudbonosno „da“ izgovorio u dnevnoj sobi svog novog doma.

„Neverovatno je šta sve možete čuti“, priznala je Georgina sa osmehom.

Objasnila je da su se odlučili za intimnu ceremoniju zbog „lude godine“ pune poslovnih obaveza, takmičenja i dece, ali nisu želeli da deseta godišnjica prođe neobeleženo.

Foto: Profimedia

„U budućnosti ćemo imati veliko venčanje kako bismo mogli da slavimo sa porodicom i prijateljima“, objasnila je.

Georgina je otkrila da je kao devojčica sanjala o raskošnom venčanju, ali da danas na sve to gleda potpuno drugačije.

„Kao devojčica sanjala sam o najvećem dvorcu, najvećoj kočiji, najdužoj haljini, kruni punoj dijamanata. A sada kažem: ne. Želim nešto intimno, sa svojim partnerom i našom decom, kod kuće. Jer dvorci, kuće, ostrva, konji, automobili – sve to imamo na dohvat ruke svakog dana. Ali nešto intimno – to je za nas neobičnije.“

Odluku da se venčaju upravo u dnevnoj sobi dodatno je objasnila:

„Odlučili smo da to uradimo u dnevnoj sobi naše kuće, gde doručkujemo, ručamo i večeramo i gde živimo svoju stvarnost. Za 30 godina želim da deca pomisle: ’Nešto divno dogodilo se za ovim stolom, venčani zaveti naših roditelja’.“

Gucci odela i dijamanti

Iako je ceremonija bila intimna, Georgina nije odustala od dijamanata. Uz verenički prsten sa ogromnim ovalnim dijamantom, nosila je i Chopard ogrlicu iz kolekcije Garden of Kalahari, sa besprekornim dijamantom od 50 karata u centru.

S obzirom na mesto na kojem je njihova ljubavna priča počela, izbor odeće bio je logičan oboje su nosili Gucci.

Georgina je odabrala svileno odelo sa suknjom i odgovarajuće satenske cipele, dok je Kristijanovo svetlobež pamučno odelo bilo izrađeno po meri, baš kao i odeća za njihovu decu.

„Bilo je neverovatno posebno obući Georginu i Kristijana za ovaj trenutak, znajući da je njihova ljubavna priča počela u prodavnici Gucci u Madridu“, rekao je umetnički direktor Guccija, Demna.

„Ima nešto tako romantično u tome – predivan krug koji se zatvara, gotovo kao moderna bajka.“

Ljubav je počela u prodavnici Gucci

Par se prisetio svog prvog susreta u avgustu 2016. godine.

Kristijano je tada imao 31 godinu i bio je na vrhuncu fudbalske karijere. Ušao je u prodavnicu Gucci sa svojim šestogodišnjim sinom Kristijanom Juniorom.

Georgina, tada 22-godišnjakinja, radila je kao prodajna asistentkinja i tog dana menjala koleginicu.

„To je sudbina“, rekla je ona.

„Bio sam joj okrenut leđima, a onda sam se okrenuo i video je. Pogledi su nam se sreli i od tog trenutka to je bilo...“, započeo je Kristijano.

„Bio je to san“, dodala je Georgina.

„Da, san“, potvrdio je Kristijano.

„Znam da je ona ljubav mog života, a mislim da sam i ja...“ zastao je i nasmešio se, „mislim da ona misli da sam ja ljubav njenog života.“

Deca su bila najvažniji deo ceremonije

Par zajedno odgaja veliku porodicu. Nakon Kristijana Juniora dobili su blizance Evu i Matea, kao i ćerku Alanu. Godine 2022. dočekali su još jedne blizance, Belu i Anhela. Nažalost, samo je Bela preživela.

„Deca znaju da naše vreme pripada njima“, rekla je Georgina, dodajući da će na venčanju deca biti „protagonisti, kao što su i u svim našim danima“.

Fotografije sa venčanja napravio je Jirgen Teller, poznat po svojim umetničkim portretima.

„Njegove fotografije su umetnost. Nisam želela tipičan, dosadan porodični album. Želela sam umetnički album koji će trajati zauvek“, objasnila je Georgina.

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo Foto: Printsacreen / Instagram / patrickta, Printskrin/Instagram, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Posle venčanja otišli u Fatimu

Nakon ceremonije par se odvezao u svetilište Gospe od Fatime, gde su dobili privatni blagoslov. Naslovna fotografija magazina Vogue upravo je ona na kojoj poziraju u svetilištu.

Medenog meseca nije bilo jer je Kristijano morao da se vrati u Rijad, gde igra za saudijski klub, a sezona mu je počela 15. avgusta.

„Svaki dan je medeni mesec“, rekao je fudbaler.

Na pitanje da li će brak nešto promeniti, Kristijano je odgovorio:

„Sama činjenica da ste muž i žena – ulazite u drugu ligu.“

Priznao je i da mu je ovo verovatno poslednja godina u fudbalu i da se raduje budućnosti sa porodicom. Mogućnost da dobiju još dece nisu isključili.

„Nikad ne reci nikad“, poručio je Kristijano.

„Ništa mi više nije trebalo“

Na kraju, Georgina je otkrila kako se osećala dan nakon venčanja.

„Bilo je tačno onako kako sam zamislila. Intimno, puno ljubavi i sa našom porodicom u najvažnijoj glavnoj ulozi. Nisam mogla da zadržim suze.“

Dodala je da je u kapeli u Fatimi osetila mir i energiju koje je teško opisati.

„Ništa mi više nije trebalo: moj muž, moja deca, naš dom, naša vera i naša ljubav.“