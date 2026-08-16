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Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez venčali su se 11. avgusta. Ceremonija venčanja bila je u njihovom novom domu, tačnije u dnevnoj sobi, a prisustvovala su samo njihova deca.

Slavni par je sada dao intervju za Vog i otkrio sve detalje, kao i to da u budućnosti planiraju veliku svadbu za porodicu i prijatelje. Zanimljivo je to da mlada nije odabrala venčanicu već suknju i košulju. Međutim, sve je bilo marke Guči kao i radnja u kojoj su se pre više od 10 godina njih dvoje i upoznali te otpočeli svoju ljubavnu priču.

„U budućnosti ćemo imati veliko venčanje kako bismo mogli da slavimo sa porodicom i prijateljima“, objasnila je za Vog

Georgina je otkrila da je kao devojčica sanjala o raskošnom venčanju, ali da danas na sve to gleda potpuno drugačije.

„Kao devojčica sanjala sam o najvećem dvorcu, najvećoj kočiji, najdužoj haljini, kruni punoj dijamanata. A sada kažem: ne. Želim nešto intimno, sa svojim partnerom i našom decom, kod kuće. Jer dvorci, kuće, ostrva, konji, automobili – sve to imamo na dohvat ruke svakog dana. Ali nešto intimno – to je za nas neobičnije.“

Odluku da se venčaju upravo u dnevnoj sobi dodatno je objasnila:

„Odlučili smo da to uradimo u dnevnoj sobi naše kuće, gde doručkujemo, ručamo i večeramo i gde živimo svoju stvarnost. Za 30 godina želim da deca pomisle: ’Nešto divno dogodilo se za ovim stolom, venčani zaveti naših roditelja’.“

Iako je ceremonija bila intimna, Georgina nije odustala od dijamanata. Uz verenički prsten sa ogromnim ovalnim dijamantom, nosila je i Chopard ogrlicu iz kolekcije Garden of Kalahari, sa besprekornim dijamantom od 50 karata u centru.

Deca su bila najvažniji deo ceremonije

Par zajedno odgaja veliku porodicu. Nakon Kristijana Juniora dobili su blizance Evu i Matea, kao i ćerku Alanu. Godine 2022. dočekali su još jedne blizance, Belu i Anhela. Nažalost, samo je Bela preživela.

„Deca znaju da naše vreme pripada njima“, rekla je Georgina, dodajući da će na venčanju deca biti „protagonisti, kao što su i u svim našim danima“.

Fotografije sa venčanja napravio je Jirgen Teller, poznat po svojim umetničkim portretima.

„Njegove fotografije su umetnost. Nisam želela tipičan, dosadan porodični album. Želela sam umetnički album koji će trajati zauvek“, objasnila je Georgina.