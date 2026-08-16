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Trevis Kelsi snimljen je s novim modnim dodatkom venčanim prstenom. Igrač Kansas City Chiefsa pokazao ga je na prvoj predsezonskoj utakmici svog tima protiv Los Angeles Ramsa u subotu, 15. avgusta, nešto više od mesec dana nakon venčanja sa Tejlor Svift.

Fotografi su ga zabeležili pri ulasku na stadion. Nosio je crnu košulju sa zlatnim dezenom i odgovarajuće crne pantalone, a pre početka utakmice prošao je stadionom sa pićem u ruci. Kombinaciju je upotpunio zlatnom narukvicom, satom i novim venčanim prstenom. Reč je o debljem zlatnom obruču koji, sudeći po fotografijama, ima poseban dizajn.

Trevis Kelsi pokazao burmu Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Privikavaju se na bračni život

Kelsi i Svift, oboje 36-godišnjaci, nisu se često pojavljivali u javnosti od venčanja održanog 3. jula u njujorškom Medison Skver Gardenu.

Iako pevačica još nije pokazala svoj prsten, očekuje se da će biti usklađen sa njenim vereničkim prstenom, dijamantom pravougaonog reza u antičkom stilu na zlatnoj podlozi.

Izvor blizak paru izjavio je za People početkom nedelje da su Svift i Kelce veoma zahvalni dok se prilagođavaju novom poglavlju svoje veze.

„Oboje su presrećni što su sada muž i žena“, rekao je izvor o paru, koji je veridbu objavio u avgustu 2025. godine. „Njihov odnos sada im deluje još posebnije.“

„Stalno rade, stvaraju ili razmišljaju o sledećim koracima, a takav način života im savršeno odgovara“, dodao je izvor. „Veoma su zahvalni na svemu što imaju i zaista su srećni.“

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Foto: Printscreen/Instagram/helloohollywood

Oko 1.000 gostiju na venčanju

Na venčanju NFL igrača i pop zvezde bilo je oko hiljadu gostiju. Kelsi je prvi put o proslavi govorio ranije ove nedelje u razgovoru sa novinarima. Pauzu između sezona opisao je kao „zabavnu“ i ispunjenu „slavljem“.

„Venčanje je bilo najbolje veče u mom životu. Hvala svima koji su došli i slavili sa nama“, izjavio je.

Dodao je da je to bila „luda noć“ sa „mnogo slavlja“.