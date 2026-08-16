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Glumica Elizabet Olsen (37) i njen suprug Robi Arnet dobili su svoje prvo dete. Vest o trudnoći potvrđena je u junu, kada je glumica primećena na ručku u jednom restoranu u Los Anđelesu.

Fotografije koje je objavio Page Six prikazuju Olsenovu u Los Anđelesu u subotu, 15. avgusta, kako nosi bebu u beloj nosiljci pričvršćenoj za telo. Glumica je ranije ovog meseca primećena u južnoj Kaliforniji bez trudničkog stomaka, navodi ovaj portal.

Predstavnici Elizabet Olsen nisu odgovorili na zahtev magazina PEOPLE za komentar.

Foto: Terma, SL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Trudnoća potvrđena u junu

Vest o trudnoći potvrđena je u junu, kada je glumica primećena na ručku u jednom restoranu u Los Anđelesu.

Nosila je belu košulju zakopčanu na dugmad, koja je pri dnu bila otkopčana i otkrivala njen trudnički stomak, dok je rukama pridržavala stomak.

Olsen i Arnet (34) verili su se u julu 2019. godine. Tada je izvor potvrdio za PEOPLE da je veridba usledila nakon tri godine zabavljanja.

Foto: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Venčali se u tajnosti

Par je potom, u tajnosti, pobegao pred oltar i venčao se negde pre pandemije koronavirusa 2020. godine.

Elizabet Olsen i njen suprug godinama su svoj privatni život držali podalje od očiju javnosti. Olsen je u razgovoru za PEOPLE na premijeri svog filma Eternity u novembru 2025. godine rekla da su ona i njen suprug muzičar više introvertni nego ekstrovertni.

Glumica je tada otkrila i kako izgleda njihov „sastanak iz snova“ kada se nalaze u užurbanom gradu poput Los Anđelesa.

„To je kuvanje obroka kod kuće i gledanje filma“, rekla je Olsen.