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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem će postati majka, ali Ahmed još uvek ne može da joj oprosti Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sadržaj 32. epizode

Nakon 7 meseci na dvoru stiže prinova - Kosem postaje majka prvi put, ali umesto očekivane sreće, suočava se sa bolnim osećajem da se Ahmed sve više udaljava od nje. Dok se u zemlji slavi rođenje novog člana dinastije pucanjem devet počasnih topova i deljenjem zlata, ona pokušava da pronađe način da dopre do sultana i poverava se Dženet-kalfi da je upravo to ono čega se najviše plašila - da ju je Ahmed "izbrisao iz srca".

Napetost raste i među državnim velikodostojnicima. Odluka koja stiže na Divan izaziva nezadovoljstvo velikog vezira Lale Mehmeda-paše, i za nepovoljnu oduku optužuje Derviš-pašu. U isto vreme, na dvoru Mahfiruze vodi tihu borbu za uticaj sa Kosem, dok se pojedini likovi koji se mesecima skrivaju vraćaju u igru i pokušavaju da iskoriste trenutak slabosti svojih protivnika.

Mehmed Giraj upozorava Zulfikara da je izdajnik blizu Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Kosem više ne želi da ćuti. Odlučuje da Ahmedu otkrije ono što je dugo skrivala, nadajući se da će konačno razumeti njene postupke i razloge zbog kojih je donosila teške odluke. Priznaje da ju je sultanija Safije primorala da je zadrži na dvoru tako što je držala njenog oca kao taoca, a zatim ga je, uprkos Koseminoj poslušnosti, ubila. Njihov susret otvara stare rane, ali i mogućnost da se odnos između njih promeni. Međutim, dok se jedna vrata možda otvaraju, druga pretnja postaje sve ozbiljnija.

Mehmed Giraj nagoveštava Zulfikaru da se pravi izdajnik nalazi njemu ispred nosa, ali ga on ne vidi. Dok se jedni raduju zbog novog početka, sultanija Safije doživljava težak udarac koji u njoj budi vatru, diže je iz učmalosti i navodi na osvetu. Odlučila je da pokaže svima da još nije rekla poslednju reč. S druge strane, Mahfiruze je nezadovoljna situacijom dok razmišlja o svojoj budućnosti i budućnosti svog naslednika, a Kosem će morati da bude opreznija nego ikada, jer se iza prividnog mira spremaju novi sukobi koji bi mogli da promene sudbinu cele dinastije.

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