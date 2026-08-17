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Karijera Hejden Penetijer nije započela željom za slavom, već odlukom njene majke, bivše glumice, da snimi nekoliko lepih fotografija svoje ćerke.

Tako se s jedanaest meseci našla u reklami za igračke, a s četiri godine već je bila stalna članica glumačke postave sapunice "One Life to Live".

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Već u detinjstvu nizala je zapažene uloge. Pozajmila je glas princezi Dot u Pixarovom animiranom hitu "Život buba", a s deset godina glumila je energičnu ćerku fudbalskog trenera u filmu "Sećanje na Titane", ulozi koja joj je donela nagradu Young Artist.

Zbog sve većih glumačkih obaveza, nakon osnovne škole prebacila se na školovanje kod kuće kako bi mogla da uskladi snimanja koja su je vodila od serija poput "Ally McBeal" i "Malcolm u sredini" do filmova kao što su "Ledena princeza" i "Raising Helen".

Foto: Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Iako je već bila prepoznatljivo lice, svetsku slavu donela joj je uloga Kler Benet, srednjoškolske navijačice s neverovatnom moći samoisceljenja u NBC-jevoj hit seriji "Heroji".

Nakon završetka "Heroja", Panetijer je dokazala svoj glumački raspon ulogom Džulijet Barns, ambiciozne i autodestruktivne kantri pevačice u muzičkoj drami "Nešvil".

U svojim memoarima "This Is Me: A Reckoning", Panetijer je otkrila da je njen tim sa samo šesnaest godina počeo da joj daje "pilule za sreću" pre izlazaka na crveni tepih i intervjue.

Foto: Shanice King/246paps / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Njeni problemi eskalirali su nakon rođenja ćerke Kaje 2014. godine, koju je dobila s ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom.

Borila se s teškom postporođajnom depresijom, a utehu je tražila u alkoholu i opijatima. U jednom trenutku, otkrila je, lekar ju je upozorio da će "biti mrtva za pet godina" ako ne prestane da pije.

Foto: Ben Dome/Bret Thompsett / Pacific coast news / Profimedia

Shvativši da ne može da se brine o detetu, donela je najtežu odluku u životu: puno starateljstvo nad ćerkom prepustila je Kličku.

Njena borba sa zavisnošću ispreplela se i s turbulentnim ljubavnim životom. Nakon veze s kolegom iz "Heroja" Milom Ventimigliom i dugogodišnje veze s Kličkom, 2018. godine ušla je u vezu s Brajanom Hikersonom. Ta veza obeležena je nasiljem, a Hikerson je više puta hapšen zbog napada na glumicu.

U memoarima je opisala stravične trenutke, navodeći kako joj je jednom "toliko razbio lice da nedeljama nije izlazila iz kuće" ili joj je udarao glavom o zid.

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