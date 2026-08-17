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Američka glumica Hejden Penetijer, najpoznatija po ulogama u TV serijama "Heroji" i "Nešvil", preminula je u 36. godini, a njena poslednja objava na Instagramu objavljena je 27. jula, samo 21 dan ranije, na kojoj se smeši pored svog prijatelja i fotografa Rendala Slevina.

Tragična poslednja objava Hejden Penetijer na Instagramu veličala je "dobra vremena i dobre prijatelje" samo nekoliko nedelja pre nego što je njen otac potvrdio vesti o njenoj smrti.

Fotografija prikazuje par kako se smeši jedno drugom dok Panetijer namiguje u kameru. U opisu fotografije, koja deluje kao da je nastala na nekom posećenom događaju, zvezda filma "Vrisak" je napisala: "Dobra vremena i dobri prijatelji."

Objava ima 40.000 lajkova od strane Hejdeninih milion pratilaca. Reagujući na smrt svoje prijateljice, Slevin (56) je podelio fotografiju na svojoj Instagram stranici. Pored crno-bele fotografije napisao je: "Spojkojno budi, H".

Foto: Printscreen/Instagram/randallslavin

I drugi obožavaoci su pohrlili na njene stranice na društvenim mrežama kako bi ostavili svoje poruke saučešća.

"Počivaj u miru, najlepša dušo ikada," "Ovo me je strašno rastužilo. Pratila sam tvoj rad otkad sam bila devojčica i pratim te godinama jer deluješ kao divna osoba koja zaslužuje mnogo bolje u životu", neki su od komentara.

Izjava porodice

Izvori su za portal TMZ rekli da se glumica žalila na bolove u leđima mesecima pre smrti u nedelju. Hejdenin otac, Skip, potvrdio je tragične vesti.

"Sa dubokom tugom delimo vest o tragičnom odlasku naše voljene Hejden. Ona je bila neverovatna svetlost i sila prirode koja je donela nemerljivu ljubav i radost svima koji su je poznavali – i milionima koji su je gledali na ekranima," rekao je otac u izjavi i zamolio je za privatnost dok porodica uzme vreme da preradi ovaj nezamisliv gubitak.

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Porodica ove zvezde nije navela uzrok niti mesto smrti, međutim TMZ je preneo da su Panetijer i njen dečko Brajan Hikerson odleteli iz Los Anđelesa u subotu. Ovaj veb-sajt je takođe preneo da je policija reagovala na "incident" i da je istraga u toku.

Dečja zvezda koja je osvojila Holivud

Hejden, rođena u Njujorku, prvi put se pojavila na ekranima kao beba od 11 meseci kada ju je majka odvela da glumi u nekoliko televizijskih reklama. Njen prvi glumački angažman usledio je kada je imala samo četiri godine u američkoj sapunici "Jedan život za živeti". Sitna glumica ostala je u TV i filmskoj industriji tokom celog svog života.

Njen filmski debi usledio je u dobi od devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u Piksarovom animiranom hitu "Život buba" iz 1998. godine. Hejden je zatim glumila u filmu "Sećanje na Titane" pored Denzela Vošingtona 2000. godine. Radila je na nekoliko drugih velikih filmova, uključujući "Lude trke" i "Vrisak VI".

Televizijski uspesi i nagrade

Hejden je, međutim, najpoznatija po svojim glavnim ulogama na televiziji.

Foto: Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Glumila je u 73 epizode Emijem nagrađivane serije "Heroji" od 2006. do 2010. godine kao navijačica Kler Benet. Hejden je kasnije zaradila dve nominacije za Zlatni globus kao Džulijet Barns u seriji "Nešvil", gde je glumila u 128 epizoda od 2012. do 2018. godine. Bila je nominovana za nagradu "Young Artist" i nagradu Gremi nakon blagajničkog uspeha filma, što ju je učinilo petom najmlađom osobom ikada nominovanom za Gremi.

(Kurir.rs/TheSun)

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