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Sloboda Mićalovićovog leta očigledno je odlučila da napravi predah od obaveza i dane provede upravo onako kako joj najviše prija – uz putovanja, drage ljude i malo vremena samo za sebe. Posle boravka na crnogorskom primorju i nekoliko dana u Trebinju, glumica je ponovo spakovala kofere, ali je ovoga puta promenila pravac i uputila se ka Londonu.

Da joj je dolazak u britansku prestonicu bio posebna želja, Sloboda nije ni pokušala da sakrije. Uz prve fotografije sa putovanja napisala je samo „Konačno“, a ta kratka poruka dovoljno je govorila o tome koliko se radovala ovom odlasku.

Pogledajte u galeriji kadrove koje je podelila:

1/4 Vidi galeriju Sloboda Mićaloviću Londonu Foto: Instagram/sloboda_micalovic_boba

Grad koji je čekala

Već po dolasku, glumica je krenula u obilazak Londona, pa je sa pratiocima podelila niz kadrova sa različitih lokacija. Umesto klasičnih fotografija sa odmora, Sloboda je pokazala delove grada koje je posetila, atmosferu sa ulica i trenutke koje je želela da sačuva kao uspomenu.

Ipak, pažnju je privuklo to što je na fotografijama bila sama. Zbog toga su se pratioci zapitali da li su sa njom otputovali suprug Vojin Ćetković i njihove ćerke ili je glumica ovog puta odlučila da sebi priušti nekoliko dana bez porodične pratnje.

Za sada, barem prema onome što je pokazala na društvenim mrežama, deluje da je londonska avantura rezervisana upravo za nju.

Leto bez žurbe

Pogledate u galeriji fotografije Vere Ćetković i Slobode iz Trebinja:

1/4 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vera Ćetković u Trebinju Foto: instagram/hajduk.u.beogradu

Pre nego što je stigla u London, Sloboda je deo odmora provela u Trebinju, gde je uživala u društvu kume i koleginice Nataše Ninković. Njih dve su tokom boravka pronašle vreme i za koncert Amire Medunjanin, a deo atmosfere podelile su sa pratiocima.

Dok Sloboda obilazi jednu od najpoznatijih evropskih metropola, Vojin Ćetković je prethodnih dana birao potpuno drugačiji ambijent. Glumac se oglasio iz vikendice u Čortanovcima, gde slobodno vreme provodi u prirodi i pecanju.

Čini se tako da poznati glumački par ovo leto provodi bez mnogo planiranja i žurbe – svako na mestu koje mu u tom trenutku najviše prija. Sloboda je, posle mora i Hercegovine, pronašla novu adresu za odmor, a po njenom „Konačno“ jasno je da London nije bio slučajan izbor.

Video: Sloboda Mićalović zapevala, a Nataša Ninković pala u sevdah