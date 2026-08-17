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Svet je u šoku nakon što je objavljeno da je Hejden Penetijer preminula u 36. godini. Tragičnu vest potvrdila je njena porodica, a uzrok smrti zasad nije objavljen.

Glumica koju su milioni zavoleli kao Kler Benet u seriji ''Heroji'' i Džulijet Barns u "Nešvilu" iza sebe je ostavila 11-godišnju ćerku Kaju, koju je dobila s bivšim verenikom, legendarnim ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Njihova ljubavna priča godinama je intrigirala javnost. Na prvi pogled delovali su kao jedan od najneobičnijih slavnih parova – sitna holivudska glumica visoka oko 157 centimetara i bokserski prvak visok gotovo dva metra. Međutim, iza fotografija na crvenim tepisima i velike razlike u visini skrivala se veza koja je, s raskidima, obeležila gotovo deceniju njihovih života.

Hejden i Vladimir upoznali su se 2009. godine na predstavljanju knjige. Ona je tada već bila jedna od najprepoznatljivijih mladih televizijskih zvezda zahvaljujući seriji ''Heroji'', dok je Kličko bio jedan od najdominantnijih teškaša svoje generacije.

Foto: Ben Dome/Bret Thompsett / Pacific coast news / Profimedia

Dolazili su iz potpuno različitih svetova. Hejden je odrasla pred kamerama i praktično čitav život provela u američkoj industriji zabave. Vladimir je odrastao u Ukrajini, izgradio sportsku karijeru obeleženu disciplinom i godinama dominirao svetskim boksom.

Ipak, privlačnost je bila očita. Vezu su započeli 2009. godine, a Hejden se ubrzo mogla videti uz bokserski ring kako navija za Klička tokom njegovih mečeva.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Njihova ogromna razlika u visini postala je gotovo zaštitni znak para. Na zajedničkim fotografijama Hejden bi Vladimiru jedva dosezala do ramena, zbog čega su često privlačili fotografe gde god bi se pojavili. No upravo su njihove razlike bile deo šarma njihove veze.

Nakon otprilike dve godine ljubavi, 2011. su odlučili da krenu različitim putevima. U javnosti nije bilo velikog skandala ni dramatičnih optužbi.

Foto: Shanice King/246paps / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Činilo se da je njihovoj ljubavi jednostavno došao kraj, ali nije. Prošle su gotovo dve godine, a Hejden i Vladimir ponovo su pronašli put jedno do drugog. Početkom 2013. počeli ponovo da se pojavljuju zajedno, a uskoro je postalo jasno da pomirenje nije bilo samo kratkotrajni pokušaj.

Nakon pomirenja 2013. stigla je vest o veridbi. Hejden je u oktobru iste godine javno potvrdila da će se udati za Klička.

Foto: Printscreen/Youtube/People

Njihova veza tada više nije bila samo holivudska romansa. Hejden se približila i Vladimiru i njegovoj domovini. Krajem 2013. zajedno su posetili proteste na kijevskom Majdanu, gde je važnu političku ulogu imao Vladimirův brat Vitalij Kličko. Hejden se tamo pojavila uz svog verenika i obratila okupljenima.

A onda je 2014. stigla vest koja im je potpuno promenila život. Ćerka Kaja Evdokija Kličko rođena je 9. decembra 2014. godine. Međutim, Hejden je nakon porođaja prolazila kroz izuzetno težak period.

Foto: Printscreen/Youtube/People

Otvoreno je govorila o postporođajnoj depresiji, a 2015. potražila je stručnu pomoć i otišla na lečenje. Posle je javno govorila i o dugogodišnjoj borbi s alkoholom, zavisnošću, depresijom i anksioznošću.

I upravo će te borbe imati veliki uticaj na njen privatni život i odnos s Kličkom.

Foto: SBMF / Backgrid USA / Profimedia

Godine 2018, nakon gotovo decenije tokom koje su raskidali, mirili se, verili i postali roditelji, Hejden i Vladimir definitivno su raskinuli veridbu. Ipak, njihov raskid nije prerastao u javni rat.

Naprotiv, Hejden je kasnije govorila da su ostali u dobrim odnosima i da među njima i dalje postoje međusobno poštovanje i prijateljstvo.

Foto: Profimedia

''Još uvek poštujemo jedno drugo i još uvek imamo to prijateljstvo'', govorila je 2019. opisujući njihov odnos nakon raskida.

Nakon raskida Kaja je nastavila da živi s ocem u Evropi. Godinama su se u medijima pojavljivale tvrdnje da se Hejden jednostavno odrekla starateljstva nad ćerkom, ali ona je takvu interpretaciju odlučno odbacivala.

Foto: Profimedia

Kasnije je objasnila da se u tom periodu nalazila u teškom ciklusu depresije, anksioznosti, alkoholizma i zloupotrebe supstanci. Smatrala je da je za njeno dete sigurnije i stabilnije da živi s ocem dok ona pokušava da se oporavi.

Ta odluka nije značila da je prestala da bude deo Kajinog života. Hejden i Vladimir nastavili su da zajednički brinu o devojčici, premda su živeli na različitim kontinentima, a glumica je održavala kontakt s ćerkom i posećivala je.

Foto: Profimedia

U jednim od svojih poslednjih intervjua ponovo se vratila upravo na temu majčinstva i bolne odluke da Kaja primarno živi s Vladimirom. Govorila je o tome koliko joj je celo iskustvo bilo teško, ali i koliko ju je promenilo.

Danas, nakon iznenadne vesti o Hejdeninoj smrti u 36. godini, njihova nekadašnja ljubavna priča dobija posebno tužan epilog.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Sahrana Andrije Bajića