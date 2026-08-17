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Američka glumica Hejden Penetijer, zvezda serija „Heroji“ i „Nešvil“, preminula je u 36. godini, a iza uspešne karijere i života pod reflektorima ostala je priča mnogo teža od one koju je publika godinama gledala na malim ekranima.

Slava joj je stigla rano, predviđali su joj veliku karijeru, a jedno vreme činilo se da joj se i u privatnom životu sve složilo. Bila je veoma mlada kada je započela ljubav sa slavnim ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom, 13 godina starijim od nje, a 2014. godine dobili su ćerku Kaju.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Fotografije srećne porodice tada nisu nagoveštavale koliko će se njihov život promeniti samo nekoliko godina kasnije.

Ljubav nije opstala

Hejden i Kličko rastali su se 2018. godine, a posle kraha njihove veze otvorilo se najbolnije pitanje – sa kim će živeti njihova ćerka.

Starateljstvo je na kraju pripalo Kličku, dok je Kaja nastavila život sa ocem. Za glumicu je taj trenutak bio jedna od najvećih trauma u životu, o kojoj je godinama kasnije govorila veoma otvoreno.

Gostujući u emisiji „Red Table Talk“, koju vodi Džada Pinket Smit, Hejden je bez ulepšavanja opisala kako je izgledala borba koja se odvijala daleko od očiju javnosti.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

„Tu nije bilo nikakve rasprave. Uznemirujući je bio način na koji je on to sve izveo. Mogao je bolje da objasni da zbog situacije u kojoj sam bila želi da Kaja živi sa njim, ali da se možemo viđati kad god poželim“, rekla je glumica.

Hejden nije pokušavala da sakrije da se u tom periodu nalazila u veoma lošem stanju. Naprotiv, priznala je da je bila svesna svojih problema i da je razumela zašto je pitanje starateljstva uopšte pokrenuto.

Ali način na koji se sve završilo, kako je tvrdila, ostavio je duboku ranu.

„Najgora stvar u mom životu“

Najpotresniji deo njenog priznanja odnosio se upravo na trenutak kada je pristala da potpiše dokumenta.

„To bi imalo smisla jer znam u kakvoj sam situaciji bila. To što sam potpisala te papire je najgora stvar u mom životu. Srce mi je bilo slomljeno, nikada nisam donela težu odluku, ali nisam imala izbora. Nije mi ostavio prostora da se dogovorimo, sve je odradio sa advokatima“, ispričala je Hejden.

Kaja je u tom periodu putovala između Nešvila i Ukrajine, gde je boravila kod oca. Prema Hejdeninoj ispovesti, dok je devojčica bila kod Klička, on joj je saopštio da želi puno starateljstvo.

Foto: Evan Agostini/Invision

Glumica je tvrdila da nije očekivala da će situacija otići tako daleko. Bila je svesna da se nalazi u ozbiljnoj životnoj krizi, da mora da se leči i da u tom trenutku možda nije sposobna da ćerki pruži stabilnost koja joj je potrebna. Ali je verovala da je razdvajanje privremeno.

Mislila je da će otići na lečenje, izboriti se sa zavisnošću i ponovo stati na noge.

A onda će se Kaja vratiti.

To se, kako je kasnije rekla, nije dogodilo.

Potpis koji nije zaboravila

Najpotresniji deo njenog svedočenja usledio je kada je počela da govori o papirima koje je morala da potpiše.

„Potpisivanje tih papira bilo je nešto najpotresnije što sam ikada morala da uradim“, priznala je.

Papiri su značili da Kličko dobija puno starateljstvo nad njihovom ćerkom.

Hejden je tada pokušavala da sebe uveri da je učinila ono što je najbolje za dete. Znala je da mora da se izbori sa sopstvenim problemima pre nego što ponovo može da bude majka kakva želi da bude.

Hejden Penetijer, Vladimir Kličko Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njena ideja bila je jednostavna: izlečiće se, oporaviti, a onda će se odnos sa ćerkom promeniti.

„Kada mi bude bolje, stvari će se promeniti i ona će moći da dođe kod mene“, govorila je o tome kako je tada razmišljala. Ali plan koji je imala nije se ostvario.

Upravo je zbog toga godinama odbijala predstavu koja se širila u delu javnosti – da je jednostavno izabrala život bez deteta.

„Kako neko može da misli da sam je samo dala?“

O toj rani govorila je sve do poslednjih meseci života.

U maju 2026. godine, dok je promovisala memoare „This Is Me: A Reckoning“, ponovo se vratila priči o Kaji i ljudima koji su je godinama osuđivali zbog odluke o starateljstvu.

Za Hejden je posebno bilo bolno to što su stranci verovali da je jednog jutra jednostavno odlučila da više ne želi da bude majka.

„Pomisao da neko veruje da bih tek tako dala svoje dete i bila u redu s tim je srceparajuća“, rekla je.

U memoarima je detaljnije opisala koliko ju je čitav period uništio. Završila se serija „Nešvil“, odnos sa Kličkom bio je gotov, Kaja više nije svakodnevno bila uz nju, a ona se istovremeno borila sa zavisnošću i pokušavala da pronađe način da nastavi život.

Nije krivila Klička kao oca

Hejden Penetijer, Vladimir Kličko Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia

Uprkos bolu zbog načina na koji je rešeno starateljstvo, Hejden nije pokušavala da predstavi Vladimira kao lošeg oca.

Naprotiv.

Nazivala ga je sjajnim ocem i govorila da razume da je verovao da radi ono što je najbolje za Kaju. Ono sa čim se nije mirila bila je ideja da devojčici majka više neće biti potrebna samo zato što je ona jednom prošla kroz najgori period svog života.

Tvrdila je i da nikada nije ugrozila ćerku.

U njenoj verziji događaja nije postojala priča o majci koja je želela da pobegne od deteta, već o ženi koja je znala da nije dobro i koja je verovala da će, ako se povuče i izleči, kasnije ponovo dobiti priliku da svakodnevno bude uz ćerku.

Pakao zavisnosti

Hejden je kasnije priznala da su njeni problemi počeli mnogo pre majčinstva. Još kao tinejdžerka bila je izložena tabletama i supstancama u svetu šou-biznisa, a zavisnost se godinama razvijala paralelno sa njenom karijerom.

Posle porođaja stanje je postalo još teže.

Foto: Shanice King/246paps / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Postporođajna depresija spojila se sa alkoholom, a glumica je opisivala periode kada je ostajala u krevetu, plakala i znala da mora da prestane da pije – ali nije mogla. U jednom od svojih najtežih priznanja rekla je da se osećala kao da je zarobljena u noćnoj mori iz koje nema izlaza.

Lečenje nije bilo kratko ni jednostavno. Više puta je pokušavala da se izbori sa zavisnošću.

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