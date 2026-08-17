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Vest o smrti Hejden Panetijer potresla je Holivud i milione obožavalaca širom sveta, a samo nekoliko sati nakon što je potvrđeno da je glumica preminula u 36. godini, društvene mreže preplavile su fotografije i snimci iz njenih najpoznatijih projekata. Među njima se posebno istakla fotografija koja je za mnoge preko noći dobila sasvim novo, tužno značenje.

Reč je o prizoru iz Diznijevog filma "Ledena princeza" iz 2005. godine na kojem su zajedno Panetijer i Mišel Trahtenberg. Na fotografiji su mlade glumice u garderobi ispred velikog ogledala. Hejden se nasmejana naslanja na Mišel, koja sedi ispred ogledala, a prizor koji je pre više od dve decenije bio tek kadar iz popularnog tinejdžerskog filma sada je postao podsetnik na dve prerano ugašene glumačke karijere.

Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

"Sada su obe otišle", napisao je jedan korisnik TikToka ispod videa komentatora Džordija Kreja na vest o Hejdeninoj smrti uz fotografiju dveju glumica, dok drugi obožavaoci pišu da im je teško da poveruju da više nema nijedne od dve zvezde filma uz koji su odrasli.

Panetijer je preminula u nedelju, 16. avgusta. Tužnu vest potvrdila je njena porodica, a uzrok smrti u trenutku objave nije bio poznat. Posebno potresan detalj jeste činjenica da bi glumica 21. avgusta proslavila 37. rođendan – samo pet dana kasnije.

Glumačka karijera i najznačajnije uloge

Panetijer je tokom više od tri decenije pred kamerama ostvarila niz zapaženih uloga. Svetsku slavu donela joj je uloga Kler Benet u seriji "Heroji", a kasnije je šest sezona glumila Džulijet Barns u seriji "Nešvil", za šta je dva puta nominovana za Zlatni globus. Ljubitelji horora pamte je i kao Kirbi Rid iz filmova "Vrisak 4" i "Vrisak 6", dok je generacije koje su odrastale početkom 2000-ih dobro pamte upravo po ulozi Džen Harvud u "Ledenoj princezi".

Pogledajte fotografije Hejden Panetijer u galeriji:

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U Diznijevom filmu "Ledena princeza" Trahtenberg je igrala Kejsi Karlajl, izuzetno nadarenu učenicu koja otkriva da bi svoje znanje fizike mogla da iskoristi kako bi postala uspešna umetnička klizačica. Panetijer je glumila Dženifer "Džen" Harvud, talentovanu klizačicu koja Kejsi isprva predstavlja konkurenciju. Upravo zbog odnosa njihovih likova fotografije dveju mladih glumica iz filma ostale su dobro poznate generaciji koja je odrastala uz Diznijeve filme 2000-ih.

Podsetnik na dve zvezde iz detinjstva

Dvadeset i jednu godinu nakon premijere filma činjenica da su obe glumice preminule pre četrdesete godine posebno je pogodila obožavaoce. Trahtenberg je preminula 26. februara 2025. u dobi od 39 godina. Pronađena je bez svesti u svom stanu u Njujorku, a naknadnim laboratorijskim nalazima utvrđeno je da je preminula prirodnom smrću zbog komplikacija povezanih sa dijabetesom.

Osim po "Ledenoj princezi", publika ju je pamtila kao Don Samers iz kultne serije "Bafi, ubica vampira", Džordžinu Sparks iz "Tračare" te po filmu "Harijet, mali veliki špijun". Njena smrt prošle je godine izazvala brojne reakcije među kolegama i fanovima, a sada se, godinu i po dana kasnije, njeno ime ponovo pojavljuje u oproštajnim objavama – ovoga puta uz Hejden.

Pogledajte u galeriji fotografije Mišel Trahtenberg:

1/7 Vidi galeriju Mišel Trahtenberg Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia, Famous / Zuma Press / Profimedia, printscreen/facebook/michelletrachenberg

Upravo je zajednička fotografija dveju glumica postala jedan od podsetnika kako život ponekad odlazi u nepredvidivim pravcima.

"Ova je slika sad neverovatno tužna. Obe su otišle prerano", "Prvo Mišel Trahtenberg, sada Hejden Panetijer. Tako sam tužna, ne mogu da verujem da su moje obe ledene princeze otišle", "Nisam mislila da bi Hejden Panetijer mogla da umre. Isto i sa Mišel Trahtenberg. Uvek sam osećala da su sveprisutne i voljene zvezde iz detinjstva. Ovo ne deluje stvarno", "I Hejden Panetijer i Mišel Trahtenberg su otišle, ne mogu da verujem", "Počivale u miru, moje ledene princeze", pišu na X-u.

Za generaciju koja je odrasla gledajući ih na ekranu to više nije samo uspomena na omiljeni Diznijev film nego i bolan podsetnik na dve glumice koje su otišle prerano.

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