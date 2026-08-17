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Kraljica pop muzike, Madona, odlučila je da letnji odmor u Grčkoj obogati nesvakidašnjim iskustvom. Umesto uobičajenog opuštanja na luksuznoj jahti ili plaži, pevačica je organizovala let helikopterom do Meteora kako bi obišla manastir Varlam, jednu od najznačajnijih pravoslavnih svetinja u toj zemlji.

Grčki mediji prenose da poseta nije imala čisto turističku pozadinu, već je zvezda želela dublji, duhovni doživljaj, zbog čega je tokom obilaska razgovarala sa starešinom manastira i od njega zatražila savete. Pevačica, koja je 16. avgusta napunila 68 godina, odsedala je sa porodicom i bliskim ljudima na Krfu, odakle se 14. avgusta uputila ka ovom čuvenom kompleksu.

Dolazak helikopterom

Madona je na Meteore stigla u pratnji sina i desetak prijatelja, a prema izveštajima lokalnih portala, grupa je doputovala pomoću dva helikoptera. Po sletanju je organizovan transport do samog manastira Varlam, gde su ih dočekala dva stručna vodiča.

Obilazak je trajao oko tri sata, u periodu od 16 do 19 časova po lokalnom vremenu. Posebno je interesantno to što je kompleks u to vreme bio zatvoren za javnost, ali su monasi napravili izuzetak i otvorili vrata svetinje kako bi uostalom omogućili privatnu posetu poznatoj muzičarki i njenoj pratnji.

Diskretna pojava u belom izdanju

Iako je javnost navikla na njena upečatljiva i ekscentrična izdanja, pevačica se ovog puta pojavila u prilično svedenoj varijanti. Na fotografijama koje su preuzeli grčki mediji, Madona nosi belu odeću i deluje veoma pristupačno i srdačno, nastojeći da poseta protekne bez velike medijske pažnje.

Pogledajte u galeriji fotografije Madone:

1/12 Vidi galeriju Madona Foto: printscreen/Instagram/Madonna, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Ipak, najznačajniji momenat boravka odigrao se van domašaja fotografskih aparata i kamera.

Razgovor o veri sa igumanom

U okviru obilaska, pop zvezda se sastala sa igumanom manastira, ocem Benediktom. Prema rečima jednog od članova monaške zajednice, njihov susret prevazišao je formalne okvire. Pevačica je pokazala iskreno interesovanje za duhovne teme, tražila je smernice od igumana, a posebno se raspitivala i o značenju brojanice koju je držao u rukama.

Istorijski i duhovni značaj manastira Varlam

Monaški kompleks Varlam predstavlja drugi po veličini aktivni manastir na čuvenim Meteorima. Prvi monah koji se nastanio na ovoj steni bio je pustinjak Varlam oko 1350. godine, dok je zvanična zajednica utemeljena početkom 16. veka.

Manastir Varlam na Meteorima Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sama lokacija poznata je po objektima podignutim na zastrašujućim visinama kamenih stena, zbog čega se stvara utisak da manastiri lebde u vazduhu, a celo područje uživa zaštitu Uneska. Nakon tročasovnog boravka u ovom jedinstvenom ambijentu, Madona se vratila na Krf gde je nastavila privatno slavlje povodom svog rođendana.

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