Slušaj vest

Trevis Kelsi je u subotu ponosno pokazao novi modni detalj. Dok je ulazio na "Erouhed" stadion pre predsezonskog otvaranja Kanzas Siti Čifsa protiv Remsa, trostruki šampion Superbola pokazao je svoju burmu.

Kelsi (36) je nosio komplet, crne naočare za sunce i patike, ali se prsten od žutog zlata jasno video na njegovom domalom prstu dok je nosio piće u limenci.

Trevis Kelsi Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Kelsi i Tejlor Svift izgovorili su sudbonosno "da" 3. jula na gala proslavi u Medison Skver Gardenu, koja je okupila više od 1.000 zvanica.

Nijedna fotografija iz dvorane nije dospela u javnost, budući da je obezbeđenje bilo izuzetno strogo, a gostima je bilo zabranjeno korišćenje mobilnih telefona.

Ipak, mlada i mladoženja su za venčanje nosili kreacije brenda "Christian Dior Haute Couture". Blisko su sarađivali sa kreativnim direktorom Džonatanom Andersonom, koji je te komade dizajnirao u Parizu, potvrdio je predstavnik za medije Tejlor Svift.

Pevačica je takođe nedavno viđena u javnosti, u sredu je uslikana u Londonu sa prstenom na ruci. Nosila je cvetnu haljinu u boji lavande dok je napuštala privatni klub "Annabel's".

1/5 Vidi galeriju Trevis i Tejlor Foto: Emily Curiel / Newscom / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ taylorswift, David Lobel / INSTAR Images / Profimedia

Par je detalje venčanja uglavnom držao u tajnosti, ali je Kelsi podelio nekoliko utisaka tokom trening kampa, kada se prvi put obratio medijima.

"Bila je ovo zabavna pauza između sezona, čoveče", rekao je Kelsi prošle nedelje. "Venčanje je bilo najbolja noć u mom životu i zahvalan sam svima koji su došli da proslave i zabave se sa nama. To je uglavnom sve što mogu da kažem o toj noći. Bilo je ludo i puno slavlja, ali sada je vreme za američki fudbal."

VIDEO: Tejlor Svift: