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Tragična vest o smrti Hejden Penetijer u 36. godini potresla je Holivud, a posebnu težinu celoj priči daje činjenica da je samo nekoliko meseci ranije u memoarima prvi put bez zadrške progovorila o svojim najvećim životnim borbama, traumama i gubicima.

Holivud je potresla vijest o iznenadnoj smrti Hejden Penetijer, glumice koju je publika zavolela kao Kler Benet u seriji ''Heroes'' i Džulijet Barns u "Nešvilu". Imala je samo 36 godina, a njena smrt dolazi svega nekoliko meseci nakon što je objavila izuzetno lične memoare "This Is Me: A Reckoning", u kojima je bez ulepšavanja progovorila o najmračnijim periodima svog života.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

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Uzrok smrti zasad nije zvanično objavljen. Prema informacijama koje je objavio TMZ, policija je u nedelju intervenisala zbog incidenta povezanog s glumicom, a istraga je još uvek otvorena.

Posebnu težinu vesti daje činjenica da je Penetijer samo nekoliko meseci pre smrti javnosti otvorila vrata svog privatnog života. U memoarima ''This Is Me: A Reckoning'' pisala je o odrastanju pred kamerama, slavi koja joj je stigla dok je još bila dete, problemima s alkoholom i zavisnošću, depresiji, majčinstvu, traumatičnim vezama, te smrti mlađeg brata Jensena.

Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

U jednom od poslednjih velikih intervjua otkrila je da joj odluka o pisanju knjige nije bila nimalo laka.

''Morala sam da donesem odluku i shvatila sam da mi je važnije da podelim svoje priče i krenem ispočetka.''

Pisanje je za nju predstavljalo svojevrsno suočavanje sa svime što je godinama pokušavala da ostavi iza zatvorenih vrata. Posebno joj je bilo teško da govori o porodičnim odnosima i smrti mlađeg brata Jensena Penetijera, koji je preminuo 2023. godine.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Govoreći o gubitku brata, otkrila je da vreme u njenom slučaju nije izbrisalo bol.

''Vreme može biti da bude iscelitelj, ali u ovom slučaju čini se da moja tuga samo menja oblik. To je nešto što nikada neću preboleti.''

Penetijer je tokom promocije knjige naglašavala da joj cilj nije bio da se obračunava s ljudima iz svoje prošlosti.

''Jednostavno sam morala da izgovorim svoju istinu – i ona pripada samo meni.''

Otkrila je i da je godinama pokušavala da zaštiti privatnost, uprkos tome što je odrasla pred očima javnosti.

''Oduvek sam nastojala da svoj život držim što privatnijim, ali sada sam jednostavno strgnula flaster. Bilo je kao: ‘Idemo do kraja.’''

Memoari su joj, govorila je, omogućili da prvi put sama ispriča svoju priču, umesto da je javnost upoznaje kroz tabloide, glasine i uloge koje je igrala.

''Sada prvi put mogu da ispričam svoj život svojim rečima i stanem na kraj glasinama.''

Penetijer je govorila i o tome koliko ju je plašila mogućnost da će ljudi njenu iskrenost pogrešno protumačiti. Ipak, nakon objave knjige rekla je da su je pozitivne reakcije čitalaca uverile da je donela ispravnu odluku.

U intervjuima povodom izlaska memoara otvoreno je govorila o ceni odrastanja kao dečja zvezda, te problemima s kojima se godinama borila.

Šenetijer nikada nije krila da je iza glamurozne holivudske karijere prolazila kroz izuzetno teške periode. Nakon rođenja ćerke Kaje borila se s postporođajnom depresijom, a javno je govorila i o alkoholizmu.

Još 2022. godine otkrila je koliko joj je u jednom trenutku bilo teško da razluči gde se završava jedan problem, a počinje drugi.

''Nisam znala gde se završava alkoholizam, a gde počinje postporođajna depresija. Potpuno sam se iscrpila.''

Dodala je tada kako su godine koje su usledile nakon "Nešvila" bile izuzetno teške, te da joj je jednostavno bio potreban odmor.

Godine 2018. starateljstvo nad ćerkom Kajom prepustila je njenom ocu, bivšem svetskom bokserskom prvaku Vladimiru Kličku. Penetijer je posle govorila o težini te odluke i odbacivala tvrdnje da je jednostavno napustila svoje dete.

Jedna od tema o kojima je tek nedavno odlučila da otvoreno govori bila je njena seksualnost. Penetijer je ove godine javno rekla da je biseksualna i otkrila da joj je trebalo mnogo vremena da taj deo sebe podeli s drugima.

Foto: Shanice King/246paps / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

''Žalosno je što sam morala da čekam do 36. godine da podelim taj deo sebe, ali bolje ikad nego nikad, zar ne?''

Kazala je kako je tokom života imala iskustva sa ženama, ali da se dugo nije osećala dovoljno sigurno da bi se emocionalno potpuno prepustila takvom odnosu.

''Nisam imala hrabrosti da se emocionalno potpuno prepustim tome jer, ako bih se zaljubila, to ne bi bilo nešto što bih želela da krijem.''

Hejden Penetijer praktično je čitav život provela pred kamerama. Prvu reklamu snimila je sa samo 11 meseci, a kao devojčica pojavila se u sapunicama ''One Life to Live'' i ''Guiding Light''.

Svetsku popularnost donela joj je uloga navijačice Kler Benet u hit-seriji ''Heroes''. Kasnije je kao kantri pevačica Džulijet Barns u seriji "Nešvil" dobila dve nominacije za Zlatni globus. Glumila je i Kirbi Rid u filmovima iz franšize "Vrisak", a publika je pamti i iz filma "Remember the Titans".

Njeni memoari tako su, sasvim neočekivano, postali jedno od poslednjih velikih svedočanstava glumice koja je gotovo ceo život provela pred kamerama, a tek je pred kraj odlučila da javnosti pokaže osobu iza poznatih uloga.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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