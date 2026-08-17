Slušaj vest

Smrt Hejden Penetijer u 36. godini šokirala je obožavatelje. Prema pisanju The New York Timesa, preminula je u Južnoj Karolini.

U međuvremenu je otkriveno da je Hejden dan pre smrti otputovala iz Los Anđelesa s Brajanom Hikersonom, svojim bivšim i povremenim partnerom, koji je ranije priznao da ju je fizički zlostavljao.

O njegovom nasilju je govorila i u svojim memoarima, a Hikerson je kasnije osuđen zbog zlostavljanja glumice, čiji su život obeležile i druge traume i teški trenuci. Penetijer je s bivšim partnerom, bokserom teške kategorije Vladimirom Kličkom, dobila ćerku Kaju.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Hejdeninu smrt potvrdio je njen otac u izjavi za ABC News.

"S dubokom tugom delimo vest o tragičnom odlasku naše voljene Hejden. Bila je neverovatna svetlost i prirodna sila koja je donosila neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milionima ljudi koji su je gledali na ekranima", rekao je Skip Penetijer.

Brajan Hikerson i Hejden Penetijer Foto: Profimedia

Zamolio je javnost za privatnost "dok našoj porodici treba vremena da prihvati ovaj nezamisliv gubitak".

Penetijer je bila poznata po ulogama u filmovima "Vrisak" i seriji "Nešvil", ali i brojnim drugim ostvarenjima. Tokom godina borila se sa zavisnošću od droge i alkohola, suočila se s postporođajnom depresijom, bila žrtva porodičnog nasilja, a doživela je i iznenadnu smrt brata.

Uzrok smrti Hejden penetijer još nije objavljen, ali pojavili su se detalji o njenim zdravstvenim tegobama

TMZ je objavio nekoliko novih informacija o okolnostima njene smrti. U slučaj je uključena policija, a TMZ je smrt opisao kao "incident".

"Policija je danas reagovala na incident povezan s Hejden i trenutno je istraga u toku", objavljeno je.

Penetijer se, prema pisanju TMZ-a, tokom poslednjih godinu dana žalila na bolove u leđima, ali zasad nije poznato jesu li oni imali ikakve veze s njenom smrću. Glumica je preminula u ranim jutarnjim satima u nedelju, 16. avgusta 2026.

Hejden je dan ranije, u subotu 15. avgusta, otputovala iz Los Anđelesa s Brajanom Hikersonom, svojim povremenim partnerom. Hikerson je ranije priznao da ju je zlostavljao i bio je hapšen zbog porodičnog nasilja. Prema TMZ-u, njih dvoje su otputovali prema jugu, ali nije poznato na koje su tačno odredište krenuli.

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Prema ABC Newsu, Hejdenina smrt nije prva velika tragedija koja je pogodila njenu porodicu. Njen brat Jensen Penetijer iznenada je preminuo u februaru 2023. od kardiomegalije (uvećanog srca), uz komplikacije povezane s aortnim zaliskom", objavio je ABC. Imao je samo 28 godina.

Hejden Penetijer glumila je i u seriji "Heroes", filmu "Remember the Titans", kao i brojnim drugim televizijskim i filmskim projektima.

Video: Sahrana Sejde Bešlić