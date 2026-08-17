Cure detalji tragičnog kraja Kličkove bivše: Sve je šokiralo s kim je bila samo dan pre nego što je pronađena mrtva
Smrt Hejden Penetijer u 36. godini šokirala je obožavatelje. Prema pisanju The New York Timesa, preminula je u Južnoj Karolini.
U međuvremenu je otkriveno da je Hejden dan pre smrti otputovala iz Los Anđelesa s Brajanom Hikersonom, svojim bivšim i povremenim partnerom, koji je ranije priznao da ju je fizički zlostavljao.
O njegovom nasilju je govorila i u svojim memoarima, a Hikerson je kasnije osuđen zbog zlostavljanja glumice, čiji su život obeležile i druge traume i teški trenuci. Penetijer je s bivšim partnerom, bokserom teške kategorije Vladimirom Kličkom, dobila ćerku Kaju.
U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:
Hejdeninu smrt potvrdio je njen otac u izjavi za ABC News.
"S dubokom tugom delimo vest o tragičnom odlasku naše voljene Hejden. Bila je neverovatna svetlost i prirodna sila koja je donosila neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milionima ljudi koji su je gledali na ekranima", rekao je Skip Penetijer.
Zamolio je javnost za privatnost "dok našoj porodici treba vremena da prihvati ovaj nezamisliv gubitak".
Penetijer je bila poznata po ulogama u filmovima "Vrisak" i seriji "Nešvil", ali i brojnim drugim ostvarenjima. Tokom godina borila se sa zavisnošću od droge i alkohola, suočila se s postporođajnom depresijom, bila žrtva porodičnog nasilja, a doživela je i iznenadnu smrt brata.
Uzrok smrti Hejden penetijer još nije objavljen, ali pojavili su se detalji o njenim zdravstvenim tegobama
TMZ je objavio nekoliko novih informacija o okolnostima njene smrti. U slučaj je uključena policija, a TMZ je smrt opisao kao "incident".
"Policija je danas reagovala na incident povezan s Hejden i trenutno je istraga u toku", objavljeno je.
Penetijer se, prema pisanju TMZ-a, tokom poslednjih godinu dana žalila na bolove u leđima, ali zasad nije poznato jesu li oni imali ikakve veze s njenom smrću. Glumica je preminula u ranim jutarnjim satima u nedelju, 16. avgusta 2026.
Hejden je dan ranije, u subotu 15. avgusta, otputovala iz Los Anđelesa s Brajanom Hikersonom, svojim povremenim partnerom. Hikerson je ranije priznao da ju je zlostavljao i bio je hapšen zbog porodičnog nasilja. Prema TMZ-u, njih dvoje su otputovali prema jugu, ali nije poznato na koje su tačno odredište krenuli.
Prema ABC Newsu, Hejdenina smrt nije prva velika tragedija koja je pogodila njenu porodicu. Njen brat Jensen Penetijer iznenada je preminuo u februaru 2023. od kardiomegalije (uvećanog srca), uz komplikacije povezane s aortnim zaliskom", objavio je ABC. Imao je samo 28 godina.
Hejden Penetijer glumila je i u seriji "Heroes", filmu "Remember the Titans", kao i brojnim drugim televizijskim i filmskim projektima.
(Kurir.rs/ Story.hr)
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