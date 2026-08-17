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Holivudska glumica Hejden Penetijer, poznata po ulogama u serijama "Heroes" i "Nešvil", preminula je u 36. godini. Policija je saopštila da nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.

Policijska intervencija

Detektivi su za Daily Mail potvrdili da su juče poslepodne intervenisali nakon poziva hitnim službama. Poziv je uputio poznanik glumice, koji je javio da ona ne daje znake života.

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Policija i hitna pomoć stigli su u stambeni kompleks u Grinvilu u Južnoj Karolini. Pokušali su da je reanimiraju, ali je na kraju proglašena mrtvom na licu mesta.

Istraga i okolnosti

Policija i kancelarija lokalnog mrtvozornika istražuju okolnosti smrti. U saopštenju su naveli da preliminarna istraga nije pokazala tragove nasilja ni sumnjive okolnosti. Uzrok smrti još nije objavljen.

Foto: SBMF / Backgrid USA / Profimedia

Glumica i njen dečko, agent za nekretnine Brajan Hikerson, s kojim je imala turbulentnu vezu, navodno su dan pre njene smrti doputovali iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu, odakle je on rodom.

Zvaničan policijski izveštaj

Portparol policije u Grinvilu danas je za Daily Mail dao sledeću izjavu:

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Dana 16. avgusta 2026., oko 13.51, službenici policijske uprave Grinvil, u pratnji hitne pomoći, odazvali su se na dojavu o ženskoj osobi koja ne daje znake života u kompleksu Judson Mill Lofts, na adresi 701 Easley Bridge Road."

"Po dolasku je pružena medicinska pomoć; međutim, osoba, kasnije identifikovana kao Hejden Penetijer, proglašena je mrtvom na licu mesta."

Foto: STEPH / Visual / Profimedia

"Slučaj istražuje policijska uprava Grinvil u saradnji s kancelarijom mrtvozornika okruga Grinvil. Preliminarna istraga nije ukazala na tragove nasilja niti na sumnjive okolnosti. Poziv hitnoj službi uputio je poznanik gospođe Penetijer. U ovom trenutku nema dodatnih detalja za javnost", prenosi Index.hr.

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