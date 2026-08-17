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Smrt Hejden Penetijer u 36. godini izazvala je brojne reakcije u Holivudu, dok uzrok njene smrti još nije zvanično potvrđen.Posebno emotivno od glumice se oprostila Selma Bler, koja je ispod njene poslednje objave ostavila nekoliko potresnih poruka.

Okolnosti tragedije još se istražuju, dok se od zvezde serija "Heroji" i "Nešvil" opraštaju brojni prijatelji, kolege i obožavatelji.

Selma Bler na dodeli Oskara sa servisnim psom Skautom Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među najpotresnijim oproštajima su poruke njene prijateljice, glumice Selme Bler, koja je ispod poslednje Hejdenine objave na Instagramu napisala.

"Volim te. Nemoj da ideš. Nemoj da ideš. Molim te. Molim te", napisala je Bler. Nedugo zatim ostavila je još dve poruke: "Volim te, prijateljice moja" i "Umirem. Molim te, budi ovde".

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

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Bler je podršku porodici Penetijer iskazala i nakon smrti Hejdeninog mlađeg brata Jensena, koji je preminuo 2023. godine.

Predstavnici glumice potvrdili su njenu smrt i u saopštenju se oprostili od Hejden opisavši je kao osobu koja je donosila ljubav i radost ljudima koji su je poznavali, ali i milionima gledalaca koji su je pratili na ekranima.

Njena poslednja objava na Instagramu bila je crno-bela fotografija s prijateljem, rediteljem i podkasterom Rendalom Slevinom objavljena 27. jula. Nakon vesti o smrti i Slevin se oprostio od nje kratkom porukom: ''Mir s tobom, H.''

Od Hejden se oprostila i Beteni Frenkel, koja je podelila njenu fotografiju iz detinjstva i poručila da je skrhana vešću o njenoj smrti.

Foto: Joe Lederer/20th Century Fox / Hollywood Archive / Profimedia

Sličnu poruku podelila je i Britani Šo, koja je s Penetijer radila na seriji "Nešvil". Otkrila je da ju je vest šokirala, te se prisetila zajedničkih trenutaka sa seta i istakla kako je Hejden činila da se od prvog dana oseća kao da tamo pripada.

Na kraju se oglasio i Alfredo Lomeli, koji se prisetio slučajnog susreta s Hejden u njujorškom Central Parku 2009. godine. Podelio je njihovu zajedničku fotografiju i poručio kako se i danas seća njene ljubaznosti i osmeha.

Tačan uzrok smrti zasad nije zvanično potvrđen. Prema pisanju američkih medija, policija istražuje okolnosti incidenta koji se dogodio neposredno pre njene smrti.

Iza Penetijer je ostala karijera koja je počela dok je još bila dete. Svetsku popularnost stekla je kao Kler Benet u seriji "Heroji", a veliki uspeh ostvarila je i ulogom Džulijet Barns u seriji "Nešvil". Publika je pamti i kao Kirbi Rid iz franšize ''Vrisak''.

Međutim, iza uspešne glumačke karijere prolazila je kroz vrlo teške privatne periode. Penetijer je poslednjih godina otvoreno govorila o svojoj borbi sa zavisnošću i depresijom, kao i o lečenju i pokušajima da ponovo preuzme kontrolu nad svojim životom.

U svojim memoarima ''This Is Me: A Reckoning'' otkrila je da su njeni problemi s drogama počeli još u tinejdžerskim godinama. Ispričala je da je već kao vrlo mlada dobijala takozvane ''pilule za sreću'' kako bi tokom intervjua delovala energičnije i raspoloženije.

Problemi su se dodatno pogoršali nakon što je 2014. rodila ćerku Kaju, kada se borila i s postporođajnom depresijom. Nekoliko godina kasnije donela je jednu od najtežih odluka u životu, te je starateljstvo nad ćerkom prepustila bivšem partneru, bokseru Vladimiru Kličku. Kasnije je naglašavala da se ćerke nije jednostavno odrekla, nego da je u tom periodu osećala kako je potpuno izgubila samu sebe.

Hejden Penetijer, Vladimir Kličko Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia

Osim ''Heroja'', ''Nešvila'' i ''Vriska'', glumila je u filmovima poput ''Sećanje na Titane'', ''Zebra trkačica'', ''Ledena princeza'' i ''Volim te, Bet Kuper'', a glas je pozajmljivala i likovima u videoigrama ''Until Dawn'' i ''Kingdom Hearts''.

Od glumice se nakon vesti o smrti oprostio i SAG-AFTRA, američki sindikat filmskih i televizijskih glumaca, poručivši da tuguje zbog njenog iznenadnog odlaska.

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